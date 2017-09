Velić: Gledao sam kako igrači Sarajeva izvode penale protiv Širokog i Zarije, Hasagić mi je pomogao savjetima

Emil Velić

Golman Emil Velić je jedan od najzaslužnijih za plasman Mladosti DK u osminu finala Kupa BiH nakon eliminacije Sarajeva. Ipak, on smatra da nije heroj utakmice, čestitao je cijeloj ekipi te istakao da trijumf treba biti dodatni motiv za prvenstvo.

"Nisam ja jedini heroj, treba pohvaliti cijelu ekipu, a i penali su lutrija. Međutim, svi smo se borili od prvog do posljednjeg, dali smo posljednji atom snage i zasluženo idemo dalje", izjavio je Velić.



On je gledao snimke te je analizirao kako igrači Sarajeva izvode jedanaesterce. Također, pomogli su mu savjeti trenera golmana Kenana Hasagića.



"Malo smo se pripremali na treninzima za penale, a i ja sam gledao kako igrači Sarajeva izvode jedanaesterce protiv Širokog Brijega i Zarije. To mi je pomoglo, kao i savjeti trenera golmana Hasagića, koji je u svoje vrijeme odlično branio jedanaesterce", rekao je golman Mladosti DK.



Pobjeda protiv Sarajeva mnogo znači ekipi koja želi dobre rezultate u Premijer ligi BiH.



"Značit će nam pobjeda, jer posljednje dvije u prvenstvu nismo trijumfovali. Ovo nam je motiv više da u Mostaru napravimo dobar rezultat, nastavimo tako u prvenstvu i borimo se za sami vrh", završio je Velić.