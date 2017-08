Povratak FK Borac u Premijer ligu, dobre igre i rezultati tima iz Platonove, kao i pozitivna atmosfera koja se u Banjoj Luci stvorila u vezi s tim, te sve veći broj navijača na Gradskom stadionu, bili su idealna prilika da popričamo sa članom Upravnog odbora FK Borac Vedranom Pušićem.

Vedran Pušić (Foto: Klix.ba)

Zatekli smo ga na tribinama u jeku detaljnog čišćenja stadiona i pripreme terena za okršaj sa timom Mladosti iz Doboja kod Kaknja. Vjerovatno najagilniji član uprave unio je u klub više novina koje bi trebalo da pospješe njegovo poslovanje, ali i da zadrže kontinuitet promjena nabolje.Za sve je potrebno vrijeme, ne može se nakon 20 godina urušavanja nešto promijeniti preko noći, ali polako radimo na mijenjaju svijesti, rješavamo finansijske probleme i osmišljavamo nove poteze koji treba da urode još boljim rezultatima i još većom posjećenošću utakmica, kaže Pušić za Klix.ba.“Mi u našem planu za sezonu 2019./2020, imamo zacrtano da klub postane finansijski samoodrživ, da posluje po realnim ekonomskim osnovama i da se očistimo od svih dugova koje imamo, prije svega prema Poreskoj upravi RS koji je ogroman, ali ne i nerješiv, potom dugova za struju, prema radnoj zajednici i bivšim igračima. Neke smo već dobrim dijelom očistili, platili smo oko 320.000 maraka pred sezonu za licencu, smanjujemo rashode i naslijeđeni dug i već sada poslujemo po realnim tržišnim osnovama. Sa prihodima koje imamo izmirujemo plate igrača, radne zajednice, omladinske škole, što je nekih 60.000 maraka mjesečno i to možemo pokriti. Prema Poreskoj upravi imamo nekih 11 miliona dugovanja, tu je pola dug, pola kamata. Ako bismo imali 5,5 maraka za glavnicu, oni bi nam otpisali kamate, mi sada nemamo taj novac i to nam je najveći problem. Poreska uprava nam je izašla u susret, taj dug je zaleđen na godinu dana, tražimo sistemsko rješenje, ne bježimo od toga da platimo, ali iz prazne puške se ne puca. Druga stavka je dug koji smo naslijedili, a to je 2,1 milion KM za struju, napravljen je reprogram sa Elektokrajinom na 20 godina, odnosno da se osnovica duga od 850.000 maraka izmiruje u 20 rata, tačnije 4.000 KM mjesečno i to smo počeli od 1. augusta da plaćamo, a sa isplatom zadnje rate ona kamata od 1,3 miliona KM se otpisuje. Postoji dug prema FK Džaja i za to ćemo naći rješenje, vidjet ćemo koji dio duga mogu da nam otpišu, a koji dio moramo platiti. Što se tiče bivših igrača i zaposlenika taj dug stane u 300.000 KM, mi sve tekuće troškove prema njima plaćamo uredno, platili smo im četiri prethodne plate i sada radimo zajedno sa gradom i Komercijalnom bankom da putem kredita to riješimo“, ističe Pušić.Borac je oštro krenuo, zauzima prvo mjesto na tabeli, apetiti rastu, a Pušić naglašava da je glavni cilj kluba Liga 6.“Liga 6 zbog javnosti, a i zbog toga da igračima ne stavljamo preveliki teret, ali naravno da na osnovu cijele atmosfere i u klubu i oko kluba mi ciljamo Evropu jer tu dolazi i veći broj ozbiljnijih, regionalnih sponzora, skače cijena našim igračima, skače rejting kluba i grada, mi tako postajemo brend. Ponosan sam na ovo što se dešava u proteklih godinu i po dana, što govori o tome kako se sa malo volje i entuzijazma, te uz potpunu transparentnost, dosta toga može postići i ljudi to prepoznaju, Moj san je da dogodine ovdje igramo bar kvalifikacije za Ligu Evrope, da dođemo u situaciju da nemamo više ulaznica da prodamo. To je ono što danas doživljava FK Rijeka koja je napravila veliki uspjeh, koja ima 6.000 pretplatničkih ulaznica i sa budžetom četiri puta manjim od Dinama postiže fantastičan rezultat. A Rijeka je slična nama, ima jedan klub, nema tog gradskog rivalitetan kao Zvezda-Partizan, Sarajevo-Željo ili Velež-Zrinjski, jedan grad imamo i jedan klub za koji se treba boriti, a to se može ako navijači, igrači i uprava daju sve od sebe“, navodi Pušić.Naglašava da se fudbal, ipak, igra zbog rezultata i da toga nema ne bi bilo ni euforije.“Mi smo ovo sve mogli da sredimo, ali da nismo postigli rezultate u prva dva kola bilo bi sve uzalud. Sada želimo da dobijemo Mladost, pa onda na Grbavicu da se, fudbalski rečeno, potučemo sa Željom i izmjerimo gdje smo u ovom trenutku“, kaže Pušić.Podsjeća na to da pojačanja nisu dovođena tek uoči ulaska u Premijer ligu, nego je čitav posao krenuo još zimus dovođenjem Puzigaće, Radulovića, Burazora, Đorđevića. Osim toga, inicirani su i novi marketinški projekti, odnosno forme finansiranja kao što su sponzorski paketi i otvaranje web shopa. Prvi paket je personalizovana stolica za bilo koju tribinu na stadionu, drugi paket je komplet opreme Borca i treći paket je reklama kompanije oko terena. Mnogi sadašnji i bivši igrači su kupovinom paketa pokazali interes da na ovaj način pomognu klubu."Oni koji su meni najdraži i najvažniji su igrači koji su ovdje ponikli, a potom otišli iz kluba, ali na osnovu kojih Borac i danas zarađuje određeni novac, kao Srđan Grahovac za kojeg Borac sada čeka kompenzaciju za njegov transfer u Astanu, zatim braća Vranješ, Haris Handžić, on je kupio stolicu ovdje, zatim naš Asmir Avdukić, Boris Raspudić, Aleksandar Vrhovac, tu su i braća Kolarov, Nemanja Bilbija, svi su nam oni dali podršku, to su sve momci za koje bih ja volio da smo u situaciji da ih danas-sutra vratimo na gradski stadion. Stojan Vranješ mi je rekao da od 2010.godine, kada je otišao iz kluba, nije došao na stadion, zar nije logično da oni kada dođu Banju Luku obiđu svoje roditelje, svoju ženu i djecu, a onda da dođu u svoj klub. Ovaj klub sutra treba da profitira na njihovom imenu i prezimenu. Osim Stojana Vranješa, koji sada igra u Poljskoj, tu je i Aco Vuković koji je napravio ime u Poljskoj sa svojom trenerskom karijerom, on nama treba da bude spona sa menadžerima, da dovede ljude ovdje, ne treba biti previše pametan, samo treba slijediti primjere iz okruženja i to primijeniti kod nas. Kada je u pitanju web shop mi se u hodu prilagođavamo, transformišemo u ovom vremenu, svake sedmice ćemo izbacivati po nekoliko novih artikala, da vidimo šta je ljudima interesantno, pa ćemo sa 150-200 artikala za pola godine znati šta će biti ključni artikli kada otvorimo našu radnju. Što se tiče maskote, nastojali smo da ne bude baš pravi lešinar, kako ne bi uplašio djecu, ali da ne bude baš ni kokoška, dali smo slobodno našim navijačima da do kraja augusta to izaberu, osluškujemo javnost, moguće je da to ime bude Leško, ali sačekat ćemo. Do sada smo imali 300 ili 400 fotografija djece koja su došla da se uslikaju sa maskotom i to je sjajna stvar“, otkriva Pušić.Na kraju razgovora, Pušić objašnjava i to da se u bh.javnosti stvorila pogrešna slika o tome da je Borac odbio ponudu BH Telecoma za TV prava. Naglašava da Borac nije odbio ponudu BH Telecoma od 1,5 miliona KM jer se ne dogovaraju direktno s njima, nego sa Nogometnim savezom BiH.“Vrlo mi je bitno da se to naglasi, mi nismo potpisali saglasnost na ono što nam je savez tražio. Savez ima obavezu prema svojim sponzorima, jedan od sponzora je i kompanija BH Telecom koju ja apsolutno uvažavam zbog njihove društvene angažovanosti i podrške koju pružaju ne samo klubovima, nego i raznim udruženjima, ali mi smo samo tražili da tajming bude drugačiiji, da je nama neko iz saveza u januaru došao i rekao da stvari tako stoje i da mi to moramo da ispoštujemo mi bismo, shodno tome, naše sponzorske pakete drugačije napravili. Ali mi smo tek 3.jula prvi put upoznati da savez, po statutu, ima ekskluzivna prava na dogovaranje svih sponzora lige, imena lige i svega ostalog. Naše pitanje je bilo zašto nama to nije rečeno ranije i zašto vi sada tražite da mi potpišemo izjavu da smo saglasni s nečim za šta vi tvrdite da već posjedujete prava. Mi smo rekli da nam nije važno da li će prenositi Arena Sport Klub, BH Telecom Televizija, M:tel televizija, PINK, Hayat ili bilo ko drugi, važno nam je samo da to bude televizija sa nacionalnom pokrivenošću i koju bilo koji građanin BiH da dobije u osnovnom paketu, jer je to ono što smi mi obećali našim sponzorima i to moramo da ispoštujemo“, istakao je Pušić u razgovoru za Klix.ba.