Vasić: Prva utakmica protiv Željezničara ne rješava ništa

Dugo su navijači Radnika čekali na osvojene bodove u Širokom Brijegu. Prošle sezone je podmlađeni tim doživio katastrofu, ali to nikoga u Bijeljini nije previše zaboljelo jer su Plavi samo par sedmica ranije na Pecari ovjerili plasman u finale Kupa BiH.

Tek u subotu Radnik se neporažen uspio vratiti iz Hercegovine, a junak utakmice je Aleksandar Vasić sa dvije zabilježene asistencije.



"Utakmica sa Širokim Brijegom je bila jako zanimljiva. Poslije lošeg poluvremena trener Milošević je izvršio određene promjene, a početkom drugom poluvremena smo imali i malo sreće kod prvog gola. Taj momenat je promijenio tok utakmice, a dodatno nam je u prilog išlo i isključenje Menala. Kod drugog gola smo iskoristili grešku odbrane Širokobriježana, lopta je došla do mene, Đurić je iskusno iskoristio prostor i doveo nas u vodstvo. Nažalost, do kraja nismo uspjeli sačuvati tri boda iako smo i nakon primljenog gola imali svoje prilike", kaže Vasić.



Vasić je u redove Radnika došao iz obližnje Mladosti, ali je utisak kod navijača Radnika da još uvijek nije pokazao partije koje su ga preporučile bijeljinskom klubu.



"Najbitnije je raditi pošteno i naporno trenirati. To se uvijek isplati. Svako od nas ima uspone i padove u formi, a nadam se da je ova moja partija uvod u bolje partije. Najbitnije je da se ekipa plasirala u plej-of, a sada ćemo pokušati da se plasiramo i u Evropu. Kroz naporan rad sve dolazi i toga su svi u klubu svjesni", konstatuje Aleksandar.



Što se tiče utakmice u srijedu u četvrtfinalu Kupa BiH sa Željezničarom u Bijeljini, Vasić je bio kratak.



"Prva utakmica ne rješava ništa. Strpljivo ćemo ući u utakmicu i dati svoj maksimum. Radnik brani taj trofej i tu činjenicu moramo poštovati", rekao je Vasić.