Krovna evropska nogometna organizacija UEFA objavila je učesnike novog takmičenja nazvanog Liga nacija, čiji će se žrijeb održati 24. januara u Lozani.

Zamjena za prijateljske mečeve

Čak 13 zemalja domaćina

Poslije završetka kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo poznato je svih 55 reprezentacija koje su razvrstane u četiri lige.U onoj drugoj među 12 reprezentacija našla se Bosna i Hercegovina zajedno s Velsom, Rusijom, Slovačkom, Sjevernom Irskom, Švedskom, Ukrajinom, Austrijom, Turskom, Republikom Irskom, Danskom i Češkom.U takmičenju koje bi trebalo biti zamjena za prijateljske mečeve, reprezentacije su podijeljene u još tri lige (A, C i D).Poput Lige B i A će imati 12, dok će C imati 15, a D 16 reprezentacija. A i B dijelit će se na četiri grupe sa po tri ekipe, C na jednu od tri i četiri grupe s četiri ekipe, a D s četiri grupe po četiri ekipe.Od septembra do novembra igrat će se domaće i gostujuće utakmice, a dramatiku je UEFA povećala, što će pobjednici grupa B i D izboriti promociju u viši rang, dok će četiri najlošije ekipe u ostale dvije lige ispasti u niži.Također, UEFA je potvrdila da će za Evropsko prvenstvo 2020. godine kvalifikacije krenuti u martu 2019. godine.Budući da će 13 zemalja biti domaćini, svi će morati plasman tražiti kroz kvalifikacije pa će ekipe u kvalifikacijama biti podijeljene u deset grupa od po pet ili šest ekipa, a prve dvije iz svake grupe ući će u glavni turnir.Preostala četiri mjesta bit će popunjena play-offom u kojem će igrati pobjednici 16 grupa Lige nacija. Ako se pobjednik neke od grupa ranije kvalificira na Euro kroz kvalifikacije, njihovo će mjesto pripasti sljedećoj najbolje rangiranoj ekipi u ligi.Njemačka, Portugal, Belgija, Španija, Engleska, Švicarska, Italija, Francuska, Poljska, Holandija, Hrvatska i IslandVels, Rusija, Slovačka, Sjeverna Irska, Švedska, Ukrajina, Bosna i Hercegovina, Austrija, Turska, Republika Irska, Danska i ČeškaSlovenija, Albanija, Mađarska, Rumunija, Škotska, Crna Gora, Srbija, Grčka, Bugarska, Norveška, Izrael, Finska, Kipar, Estonija i LitvanijaAzerbejdžan, Bjelorusija, Gruzija, Armenija, Makedonija, Farski Otoci, Latvija, Luksemburg, Moldavija, Kazahstan, Lihtenštajn, Malta, Andora, Kosovo, San Marino i Gibraltar6. – 8. septembra 2018.9. – 11. septembra 2018.11. – 13. oktobra 2018.14. – 16. oktobra 2018.15. – 17. novembra 2018.18. – 20. novembra 2018.Finali: 5. – 9. juna 2019.