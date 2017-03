UEFA: Evropsko prvenstvo će 2024. godine biti održano u Njemačkoj ili Turskoj

Foto: EPA

UEFA je saopćila da će domaćin Evropskog prvenstva u nogometu 2024. godine biti Njemačka ili Turska.

UEFA je saopćila da će domaćin Evropskog prvenstva u nogometu 2024. godine biti Njemačka ili Turska.

Njemačka i Turska su dvije zemlje koje su predale kandidaturu za organizaciju EP, a konačni rok je bio 3. mart. UEFA će konačnu odluku donijeti nakon aprila 2018. godine.



Njemačka ili Turska će biti domaćini nakon EP 2020. godine, koje će biti održano u 13 različitih evropskih gradova, tako da to znači povratak organizacije formatu jednog domaćina.



Ranije se spekulisalo da će kandidature za EP 2024 predati Danska, Švedska, Norveška i Finska, no, to se nije dogodilo.



"Kandidati su veoma jaki, jasno je da će konačna odluka biti jako teška", izjavio je generalni sekreter UEFA-e Thedore Theodoridis.



Njemačka je posljednje veliko takmičenje održala 2006. godine, a to je bilo Svjtsko prvenstvo.



Turska još uvijek čeka na organizaciju velikog turnira, a ranije se kandidovala s Grčkom za EP 2008. Također, odbijena je kandidatura za organizaciju EP 2012.



Nijemci vjeruju da će oni dobiti priliku da organizuju Euro.



"Imamo bogato iskustvo, odličnu infrastrukturu i uslove u Njemačkoj, a gledano ekonomski, možemo organizovati prvoklasni turnir", izjavio je predsjednik DFB-a Reinhard Grindel.



Njegov kolega Yildirim Demiroren, predsjednik Nogometnog saveza Turske, smatra da je ova zemlja dokazala da može ispuniti sve zahtjeve.



"U proteklih nekolkiko godina napravili smo 32 nova stadiona širom zemlje. S ovakvim investicijama Turska dokazuje da je jedan od svjetskih lidera kada je riječ o nogometnoj infrastrukturi", rekao je Demiroren.