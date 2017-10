U subotu obustava saobraćaja na Grbavici zbog duela između BiH i Belgije

Foto: Arhiv/Klix.ba

Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo je obavijestilo građane glavnog grada BiH da će u subotu doći do privremene obustave saobraćaja na lokalitetu stadiona Grbavica na dan odigravanja utakmice između BiH i Belgije.

Navedena obustava se odnosi na Zvorničku ulicu, u dijelu od raskrsnice sa ulicama Put Mladih Muslimana-Azize Šaćirbegović do raskrsnice sa ulicom Kemala Kapetanovića, te na ulicu Topal Osman Paše na dijelu od raskrsnice sa ulicom Kemala Kapetanovića do raskrsnice sa ulicom Zvornička u periodu od 14 do 21 sat istog dana.



Također, bit će zabranjen i saobraćaj u mirovanju (parkiranje vozila) na izdvojenom parkingu neposredno uz stambeno-poslovni objekat "Loris" u periodu od 8 do 21 sat, a koji će u potpunosti biti stavljen na raspolaganje za potrebe organizacije pomenute utakmice.



Sve navedene mjere su donijete u cilju pojačane bezbjednosti, a vezane su za ovu izuzetno važnu utakmicu. Prednje pomenutim mjerama se omogućava brži i lakši ulazak i izlazak gledalaca sa stadiona, saopćeno je iz NSBiH.