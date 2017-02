U tuzlanskoj Slobodi zadovoljni su urađenim poslom na pripremama u Tuzli, Međugorju i Antaliji, a od danas sve su misli usmjerene jedino ka duelu s ekipom Mladosti iz Doboj Kaknja, koja bi trebala potvrditi ambicije Tuzlaka u drugom dijelu šampionata, rečeno je na današnjoj konferenciji za novinare.

"Na prozivci 10. januara rekli smo da je naš glavni cilj plasman u Ligu za prvaka, a ako to ostvarimo, pokušat ćemo se domoći i Evropske lige. Od tog cilja ne odustajemo i njemu će biti podređen svaki segment kluba. Igračima i trenerima omogućili smo sve uslove za dobre pripreme i ne želim da se dogode greške. Ako ne ostvarimo planove, pitanje je da li ću se ubuduće baviti ovim poslom, a svi će morati snositi odgovornost", rekao je predsjednik kluba Senad Mujkanović.



Dok je ekipa bila u Antaliji, u klubu su radili na organizaciji kluba i otklanjanju brojnih nedostataka. Formirane su četiri komisije koje će pratiti rad u omladinskim selekcijama do osiguranja finansija i sve će biti odgovorne Upravnom odboru.



Mujkanović je rekao da je za generalnog sekretara Slobode angažovan Zdeno Jurić, nekadašnji direktor kluba, dok je dosadašnji, Ekrem Ibrić, premješten za sekretara Omladinskog pogona. Potvrdio je da je Denis Karić i službeno imenovan sportskim direktorom kluba, te da je kantonalnom i državnom NS, kao i UEFA-i, upućena informacija o kršenju sporazuma Ivana Kostića, koji je na svoju ruku napustio klub i prešao u Željezničar.



"Očekujemo za njega sankcije. Napustio nas je i Ivan Fatić, ali još nije podnio nikakav zahtjev za raskid ugovora. Dali smo saglasnost za prelazak u Čelik Aldina Đidića, dok će status Mahira Karića biti rješavan putem NSBiH, ali i sudski", kazao je Mujkanović.



Naveo je da još nisu okončani pregovori sa Mladenom Veselinovićem, koji je obećao ostati u Slobodi izuzev ako ne dobije dobru inozemnu ponudu, dok je Samir Efendić sklopio ugovor s nekom menadžerskom agencijom koja se još nije pojavila sa zahtjevom o novom ugovoru.



Trener Vlado Jagodić je istaknuo zadovoljstvo što je uprava Slobode osigurala uvjete za dobre pripreme. Rekao je da su odrađena 43 treninga do sada, te da je sretan što se nijedan igrač nije povrijedio.



"Odigrali smo šest utakmica od kojih četiri s jakim protivnicima u Beleku (Antalija). Skoro svi igrači imali su podjednaku minutažu, a oni koji nisu odigrali 90 minuta imat će provjeru iduće srijede u Derventi protiv Tekstilca. Od sada mislimo samo na Mladost. Moj kolega Husref Musemić zna sve o nama, ali i mi smo njih gledali i znamo sve o njima. Svi su igrači na raspolaganju, jer niko nije pod suspenzijom zbog kartona", naglasio je Jagodić.



Na pitanje da li bi dvije pobjede u naredna četiri kola bile dovoljne za plasman Slobode u Ligu za prvaka, Jagodić je rekao da ne razmišlja na taj način.



"Siguran sam jedino da bi nas u Ligu za prvaka odvele četiri pobjede. Mi ćemo na svakoj utakmici ići na pobjedu. Ako budemo pravi i kao stisnuta šaka, ostvarit ćemo svoj cilj. Kažem, bio bih sretan sa svih 12 bodova i u tom slučaju bismo išli na treće mjesto", mišljenje je Jagodića.



Novi kapiten Slobode i prvi strijelac Premijer lige Sulejman Krpić naglasio jer da je Sloboda u Antaliji imala dobre pripreme i kvalitetne suparnike. Uvjeren je da će Sloboda i u proljeće nastaviti niz dobrih rezultata.



"Prvu utakmicu moramo pobijediti i primaknuti se Ligi za prvaka. Što se mene tiče, očekujem da dobro igram kao i do sada. Raduje me što u ekipi imamo dosta mladih igrača, poput Edisa Smajića i Ismara Tandira koji bi me mogao u dogledno vrijeme zamijeniti u napadu", rekao je Krpić.