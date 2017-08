Nogometaši Željezničara su u okviru prijateljske utakmice u Jelahu poraženi od domaćeg Borca sa 1:0.

Željo je počeo u sastavu: Kjosevski – Stanić, Bogičević, Graovac, Projić – Šabanadžović, Blagojević – Zakarić, Ramović, Zec – Kajkut. Za domaće su počeli: Bošnjak, Nikolić, Zelenković, Ćorić, Škiljo, Hadžikadunić, Durmišević, Jupić, Subašić, Kondžić, Mudrov.



Već u drugoj minuti domaći su izveli dobar napad, a u završnici lob udarac Mudrov pogađa prečku, a potom i stativu Željinog gola. U narednoj minuti Zakarić ubacuje iz kornera, Bogičević dobro skače, šutira, ali s gol-linije loptu izbacuje defanzivac Borca. U 10. minuti Ramović je dobro probio po desnoj strani, odigrao povratnu loptu za Zeca koji šutira preko gola domaćih. Pet minuta poslije Zec šutira s distance, lopta odlazi pored desne stative.



U 30. minuti nakon kornera lopta se odbija do Stanića koji šutira s 25 metara preko gola. Zakarić je u 35. minuti pokušao iz slobodnog udarca, ali i ovaj put lopta odlazi pored gola. Tri minute poslije Blagojević sjajno odigrava za Šabanadžovića koji lijepo prima loptu, potom i šutira, ali je prečka spasila gol Borca. U posljednjoj minuti prvog dijela najljepša akcija u prvom dijelu kada je nakon nekoliko duplih pasova lopta došla do Kajkuta koji šutira malo pored gola. Na poluvrijeme se otišlo sa 0:0.



Drugo poluvrijeme je Željo igrao u sastavu: Bobić – Stevanović, Velić, Hasanović, E. Šehić – Hajdarević – Žerić, Beganović, Zeba, Hrvanović – Nikolić. U 48. minuti Nikolić izlazi pred gol domaćih, ali mu udarac sjajno brani Bošnjak. Na odbijenu loptu je natrčao Beganović i šutirao pored gola. U 52. minuti Šehić odigrava povratnu loptu za Zebu koji snažno šutira lijevom nogom i pogađa prečku.



U 61. minuti Stevanović ubacuje, a Hrvanović iskosa volej udarcem šutira pored gola. Deset minuta poslije ponovo Stevanović ubacuje, ovaj put Žerić glavom šutira pored gola. U 75. minuti je Mujagić zamijenio Hrvanovića. U narednom napadu Mujagić je dva puta prijetio, ali oba puta udarci glavom odlaze pored gola Borca.



U 77. minuti su domaći poveli. Nakon ubačaja sa strane i gužve u petercu, Adnan Zizo ubacuje loptu u Željinu mrežu. Četiri minute poslije udarac iz slobodnog udarca s 25 metara brani Bobić. U sudijskom vremenu Labudović šutira pored gola Plavih. Zeba je uposlio E. Šehića koji je dobro ušao u kazneni prostor, ali udarac je otišao u vanjski dio mreže. Do kraja se rezultat nije mijenjao.