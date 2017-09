U Krupi vlada optimizam uoči lokalnog derbija s Borcem

Foto: FK Krupa

Utakmica 9. kola Premijer lige BiH između Krupe i Borca igra se u nedjelju, a tim povodom danas je održana konferencija za novinare.

Utakmica 9. kola Premijer lige BiH između Krupe i Borca igra se u nedjelju, a tim povodom danas je održana konferencija za novinare.

Prisutnim novinarima obratili su se šef stručnog štaba Krupe Slobodan Starčević i kapiten ekipe Aleksandar Vukotić.



"Nas iz Krupe raduje prvo činjenica da smo došli u priliku da ugostimo lidera nogometa, ne samo RS nego BiH. U prvoj zvaničnoj utakmici protiv Borca u Krupi, raduje nas da je to okarakterisano kao lokalni derbi, sama činjenica da su i Krupa i Borac u najvišem nivou takmičenja u BiH, daje nam za pravo da smo radosni, veseli i puni zadovoljstvo. Raduje nas da i mi svojim kvalitetom smo ravnopravni tako jednom velikom klubu kakav je Borac. U protekloj sedmici smo imali jedan težak poraz na Grbavici. Mislim da smo kroz utakmicu Kupa BiH podigli nivo raspoloženja i nivo samopouzdanja, uz činjenicu da nemamo kažnjenih, sa jednom dozom optimizma dočekujemo Borac. Nadam se ako ponovimo kvalitetnu igru kakvu smo igrali u proteklih osam godina, možemo se nadati i pozitivnom uspjehu, odnosno pobjedi kojom ćemo sigurno obradovati naše navijače u Krupi i Banja Luci", istakao je trener Stračević.



Kapiten Vukotić pred utakmicu protiv Borca izjavio je da je pred klubom još jedna teška utakmica u nizu.



"Vjerujem da ćemo doći do pozitivnog rezultata. Znamo da nam dolazi jedna od najboljih ekipa iz BiH i da je neka vrsta derbija, ali mi na tu utakmicu gledamo kao na svaku drugu. Bit će više gostujućih navijača, ali mislim da to neće predstavljati problem za nas. Znamo sve mane i vrline protivnika i nadam se da ćemo ih na najbolji način iskoristiti", rekao je Vukotić.



Utakmica između Krupe i Borca na rasporedu je u nedjelju na stadionu u Krupi na Vrbasu s početkom u 15:30 sati.