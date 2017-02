U derbiju 10. kola Mninogometne lige Sarajevo Twin Cakesi su uspjeli savladati ekipu Općine Stari Grad rezultatom 3:1.

Mreže su mirovale do samog kraja prvog poluvremena, a onda je golman Twin Cakesa Admir Žigović odličnom asistencijom uposlio Ervina Blaževića, kojem nije bilo teško pronaći put do protivničke mreže udarcem glavom. Tim rezultatom se otišlo na odmor. Sredinom drugog poluvremena Twinsi su nakon brze kontre povisili na 2:0 i to autogolom Edvina Šabotića, koji je nespretno reagovao ispred svog gola. Nedugo zatim su Twinski poveli 3:0 preko Sanina Omerbašića, da bi minut do kraja Muamer Kurto ublažio poraz svog tima lijepim pogotkom za konačnih 3:1.



Drugi derbi 10. kola je pripao Julius Meinl & Paper Moonu, koji je savladao ekipu Sunnylanda rezultatom 2:1 u veoma zanimljivoj utakmici sa pregršt šansi i lijepih akcija. Golove za Juliuse postigli su Naid Ćatić i Sead Zećo, dok je za Sunnyland jedini pogodak djelo Nermina Spahovića.



Najljepši gol je viđen u susretu Valter & Nexus Ict i BH Pošte. Utakmicu je odlučio igrač Valtera Kerim Hadžiavdić izvrsnim udarcem sa skoro polovine terena te je pogodio suprotne rašlje Hadžiavdić je ujedno proglašen igračem kola, dok je za najboljeg golmana 10. kola izabran Admir Žigović iz ekipe Twin Cakesa.



Rezultati 10. kola:



Sunnyland - Julius Meinl & Paper Moon 2:1 (Ćatić 1, Zećo 1; N. Spahović)

Komel - Neon 6:2 (Mehmedić 2, Krajišnik 2, Šahović 1, Mujezinović 1; Hadžijusufović 1, Burović 1)

Twin Cakes - Općina Stari Grad 3:1 (Er. Blažević 1, Šabotić a.g. 1, Omerbašić 1; Kurto 1)

Paja Taxi - Općina Ilijaš 5:2 (Ajanović 2, Špilja 1, Kurtić 1, Čardaklija; Barić 1, Arnautović 1)

BH Pošta - Valter & Nexus Ict 1:2 (Džafo 1; Kapetanović 1, Hadžiavdić 1)

ICG - Golden Boys 6:10 (I. Popović 3, Ćolpa 2, Burek 1; Mu. Fejzić 3, Kunić 2, Alić 1, Durgut 1, Džigal 1, Ramić 2)

ETI - Kreis BH 2:4 (Krupalija 1, Trklja 1; N.Papić 2, Šahmanija 1, Bahtanović 1)

Unigradnja - Kato 3:0 (službenim rezultatom)

Brazzeri - Čengić Vila 4:1 (Mameledžija 2, V. Šakić 2; Adilović 1)



Tabela:



1. Twin Cakes 28

2. Unigradnja 26

3. Sunnyland 24

4. Julius Meinl&Paper Moon 21

5. BH Pošta 19

6. Općina Ilijaš 18

7. Općina Stari Grad 17

8. Brazzeri 16

9. Kreis BH 16

10. Valter & Nexus Ict 15

11.Golden Boys 13

12. Komel 13

13. Čengić Vila 10

14. Paja Taxi 10

15. Kato 9

16. Neon 3

17. ETI 3

18. ICG 0