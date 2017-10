Tursko-katarski investitori koji su bili zainteresovani za ulaganje u Nogometni klub Čelik, prije nekoliko dana počeli su konkretne pregovore o ulaganju u zeničkog premijerligaša, gdje između ostalog traže i zaštitu svojih ulaganja te upravljanje stadionom Bilino Polje.

U prostorijama NK Čelik danas je održana konferencija za novinare pregovaračkog tima koji je s potencijalnim investitorima završio prvu fazu pregovora o ulaganjima u zeničkog premijerligaša.



Predsjednik NK Čelik Jasmin Memišević je izjavio da je prvi razgovor trajao više od tri sata, da je revizorska kuća pri kraju kompletiranja papirologije o dugovanjima NK Čelik te da će pregovori biti nastavljeni.



"Obje strane imale su šta ponuditi jedna drugoj. Treba nam još vremena da to realizujemo, a u narednim danima ponovo ćemo se vidjeti i nastaviti pregovore dok čekamo reviziju dugovanja NK Čelik. Investitorima možemo ponuditi brend, najveći klub u zemlji i najbolju infrastrukturu, a oni nama kapital", izjavio je Memišević.



Prema najavama, potencijalni investitori će s tribina Bilinog Polja u nedjelju pratiti derbi susret Čelika i Željezničara, a iz Uprave NK Čelik su pozvali sve Zeničane da se odazovu u što većem broju i pokažu šta im Čelik predstavlja.



Predsjednik Skupštine NK Čelik Damir Bradarac je istakao kako investitori traže zaštitu svojih ulaganja te da im Čelik to može ponuditi samo u svojstvu stadiona.



"Ušli smo u pregovore s dugovima i grbom, ali to nas ne sprečava da kažemo da je Čelik jedan od najboljih klubova u državi. Bili smo s gradonačelnikom, spreman je da nam da ugovor o korištenju stadiona kako bismo ga ponudili investitorima i on bi bio dobar instrument za pregovore. Međutim, dobili smo i dozvolu da pričamo s još nekim investitorima, jer oni nisu tražili da konkretno budu jedini", dodao je Memišević.



U ime pregovaračkog tima danas je prisustvovala i Nura Soldin koja je kazala kako se investitorima ne sviđa ideja što je Čelik registrovan kao udruženje građana te da su spominjali način da se preregistruje u d.o.o. ili d.d. kako bi imali zaštitu svojih novčanih ulaganja.



Velika dugovanja zbog kamata usporavaju čitav proces pregovora, ali i stvaraju mogućnost da se još neki investitori uključe u uklanjanje ovog problema.



Za kraj, svi prisutni su pozvali Zeničane da u što većem broju u nedjelju dođu na Bilino Polje i daju podršku Čeliku u utakmici protiv Željezničara te time pokažu ljubav prema svom klubu.