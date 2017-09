Menadžer Stoke Cityja Mark Hughes je nakon kraćeg naguravanja tokom meča (2:2) s kolegom iz Manchester Uniteda Joseom Mourinhom uputio Portugalcu riječi "odje*i".

Odgovor Mourinha bio je rukovanje sa svim članovima stručnog štaba Stokea, ali ne i s Hughesom nakon posljednjeg sudijskog zvižduka.Portugalac zamjera svom kolegi i to što je insistirao kod sudije Neila Swarbricka da ga pošalje na tribine nakon što je ušao u njegov prostor tokom meča."Mourinho je želio organizovati odbranu nakon jednog prekršaja, a Hughes ga je odgurnu i poručio mu da odje*e, potom zatražio i od sudije da ga udalji. Jose je na kraju utakmice odšetao jer se ne rukuje nakon uvreda", piše Telegraph.Portugalac je potom napustio i intervju za BBC poslije utakmice nakon pitanja o izbjegavanju rukovanja."Ne želim odgovoriti na pitanje jer je ono krivo. Vuče na to da je u pitanju moja greška, moj problem. Žao mi je, vaše pitanje nije dobro. Ne razgovaram o glupostima, prestar sam za to. Razgovor o glupim stvarima je za glupe ljude", rekao je Mourinho.