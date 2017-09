Trezeguet: Allegri me podsjeća na Lippija, Buffona vole navijači gdje god ode

David Trezeguet (Foto: EPA-EFE)

Legenda Juventusa David Trezeguet je u svom intervjuu za Tuttosport između ostalog govorio o treneru Stare dame Maxu Allegriju i golmanu Gianluigi Buffon.

Trezeguet je osvojio dva Scudetta te je igrao finale lige prvaka u periodu od 2001. god 2003. godine, saigrač mu je bio Gianluigi Buffon, a trener Marcello Lippi.



"Allegri radi odličan posao, podsjeća me na Lippija. On je uspio učiniti ekipu boljom za veoma kratko vrijeme te ispisuje klupsku historiju. Navijače je osvojio, čelnike kluba, ali i ekipu. Donio je nekoliko veoma teških i važnih odluka, koje se poštuju i slijede. Ne treba zaboraviti da mu nije bilo lako da ostvari uspjeh, posebno jer je naslijedio voljenog i veoma važnog Antonija Contea", izjavio je Allegri.



Nekada ubojiti napadač je pohvalio i veterana Buffona.



"Buffon nije završio svoje. Kritike su dio nogometa, ali Gigi je dobro i može nastaviti pokazivati svoj ogromni kvalitet. U modernom nogometu je već 20 godina, tako da se može nositi sa svim i zna šta treba uraditi. On je jedan od najboljih golmana u historiji, nije čudo što ga vole navijači gdje god da ode. Ne bih bio iznenađen ukoliko dobije aplauz na stadionu Camp Nou", završio je Trezeguet.