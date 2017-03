Trener AIK-a Nebojša Novaković: Krpić je u duši golgeter, nadamo se da će nam pomoći da dođemo do titule

Nebojša Novaković

Bh. nogometni trener Nebojša Novaković već nekoliko godina radi kao asistent u stručnom štabu švedskog AIK-a za koji je nekada i nastupao. Jedan je od najzaslužnijih što je najbolji strijelac Premijer lige BiH u jesenjem dijelu prvenstva Sulejman Krpić zvanično je postao nogometaš ovog kluba. Novaković za Klix.ba kaže kako su pratili nastupe bivšeg napadača Slobode i odlučili se da u rubrici pojačanja zaokruže njegovo ime.

''Javnost u BiH zna da sam sa tih prostora. Preko naših skauta pratili smo nekoliko igrača, između ostalih i Krpića. Kada smo uvidjeli da nam treba baš takav igrač kakakv je Sulejman, odlučili smo se za transfer. U realizaciji mi je pomogao i prijatelj Ivica Cvitkušić'', kaže Novaković.



Nebojša je karijeru počeo graditi u Bratstvu iz Vojkovića, zatim je igrao za Famos iz Hrasnice, a kasnije je preselio u tadašnji Dinamo iz Vinkovaca. Početkom devedesetih je preselio u Švedsku i igrao za nekoliko klubova, a najviše uspjeha imao je sa AIK-om. Od 2002. godine radi kao trener u Švedskoj i Norveškoj. Kako kaže, u AIK-u je prezadovoljan, klub voli svim srcem i ima tu privilegiju da radi u njemu.



''U novu sezonu ulazimo sa dosta optimizma. Krpić je potpisao ugovor na tri godine. Nadamo se da će svojim odnosom u igri i izgaranjem na terenu pomoći ekipi da dođe do dobrih rezultata. On je u duši golgeter i vjerujem da će svojim golovima pomoći da dođemo do željene titule koju čekamo od 2009. godine '', zaključio je Novaković.