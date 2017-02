Toulouseov bunker izdržao protiv PSG-a na Parku prinčeva

Posljednji susret dana u francuskoj Ligue 1 odigrali su PSG i Toulouse, a susret na Parku prinčeva je završen bez pogodaka.

Parižani su dominirali od prve do posljednje minute, no Cavani i društvo nisu nikako mogli pronaći put do Lafontove mreže.Gosti su odigrali savršeno u odbrani prikazavši pravi bunker kakvog se ni Mourinhov Inter ne bi postidio, te su loptu u svom posjedu imali samo 24 posto vremena, a uputili su samo jedan šut na Trappovo gol.No, ni Svecima nisu davali prostora za čiste prilike, te se igra PSG-a svodila na udarce iz daljine koji su završavali većinom pored gola.PSG je na ovaj način propustio priliku da iskoristi kiks Monaca i priđe mu na samo bod zaostatka, te sada razlika i dalje iznosi tri boda.