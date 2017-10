U posljednjoj utakmici 9. kola engleskog Premiershipa ekipa Tottenhama slavila je protiv Liverpoola na svom terenu rezultatom 4:1.

Tim iz Londona u vodstvo je stigao već u 4. minuti, a strijelac pogotka bio je Harry Kane koji je lijepo zaobišao golmana gostiju i loptu poslao u praznu mrežu.Liverpool je nakon primljenog pogotka bio vidno šokiran, a to su Spursi iskoristili i već u 12. minuti golom Sona povećali svoje vodstvo na 2:0. Ekipa Jurgena Kloppa nakon toga zaigrala je puno bolje, a u takvoj igri Mohamed Salah smanjio je rezultat na 2:1 nakon što je pobjegao odbranio domaćih i loptu poslao pored Llorisa u mrežu.Kada su svi očekivali kraj pravog poluvremena, Dele Alli natrčao je na jednu odbijenu loptu i povećao vodstvo svoje ekipe na 3:1, a to je ujedno bio i rezultat nakon prvih 45 minuta igre.Tottenham je na početku drugog poluvremena riješio pitanje pobjednika, tačnije u 56. minuti kada Harry Kane postiže svoj drugi, a za Tottenham četvrti pogodak čime je srušio svaku nadu Liverpoola da do kraja meča stigne bar do poravnanja.Do kraja susreta nije bilo promjene rezultata, te je Tottenham upisao novu pobjedu, a Liverpool nakon ovog poraza pao na devetu poziciju na tabeli.