Toni Karačić odabrao nogometaše za kvalifikacije, okupljanje u četvrtak

Foto: NFSBiH

Juniorska reprezentacija Bosne i Hercegovine će se okupiti u četvrtak u Trening centru NSBiH u Zenici gdje će se pripremati za turnir kvalifikacija za Evropsko prvenstvo.

