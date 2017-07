Nogometaši Zrinjskog su u derbiju drugog kola Premijer lige BiH savladali Široki Brijeg minimalnim rezultatom 1:0.

U veoma otvorenom susretu prvu veliku priliku na meću imao je Toni Jović u 18. minuti, no njegov udarac iskosa sa desne strane brani Luka Bilobrk.U 24. minuti Miloš filipović je izašao sam na Bilobrka, no golman Širokog Brijega je bio uspješniji. Tom prilikom vezni igrač domaće ekipe je koljenom udario golmana gostiju kojem se ukazala ljekarska pomoć i u nastavku susreta je branio sa zamotanom glavom.Širokobriježani su opasno zaprijetili u 28. minuti preko Josipa Ćorića, no Kenan Pirić je bio siguran.U 35. minuti gosti su bili najbliže pogotku na susretu. Nakon duge lopte sa sredine terena Luka Menalo je šutirao glavom i pogodio je prečku Pirićevog gola.Taj promašaj domaća ekipa je kaznila u drugom poluvremenu. U 70. minuti Bernardo Matić je faulirao Filipovića u svom kaznenom prostoru, a sudija Tomislav Čuić je pokazao na bijelu tačku.Siguran realizator najstrožije kazne bio je Jović za konačnih 1:0.