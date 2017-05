Terry najuspješniji kapiten u historiji Premiershipa

Foto: EPA

Štoper Chelseaja John Terry sinoć je postao najuspješniji kapiten u historiji Premiershipa.

Defanzivcu Plavaca ovo je peti naslov s Chelseajem, a u svakoj od sezona u kojoj je ekipa iz Londona podizala trofej, on je bio kapiten.



Tako je na vrhu pobjegao Royu Keaneu, koji je kao kapiten Manchester Uniteda četiri puta podizao pehar namijenjen prvaku.



"Momci su iz sedmice u sedmicu radili posao. Bio je užitak sjediti i to gledati, iz drugačije perspektive. Zajedništvo vlada od prvog dana", rekao je Terry.



Podsjetimo, osim Terryja i Keanea, samo je još pet igrača pehar namijenjen prvaku dizalo najmanje dvaput kao kapiteni.



To su Steve Bruce, Tony Adams, Gary Neville, Nemanja Vidić i Vincent Kompany.