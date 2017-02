Swansea je u pretposljednjem meču 25. kola engleskog Premiershipa savladao Leicester rezultatom 2:0.

Swansea je u pretposljednjem meču 25. kola engleskog Premiershipa savladao Leicester rezultatom 2:0.

Leicesteru je ovo bio peti vezani poraz, a u 2017. godini aktuelni prvak Engleske nije zabilježio nijednu pobjedu.Swansea je očitao pravu nogometnu lekciju gostima, a u vodstvo je došao u 36. minuti meča kada je Fernandez glavom spustio loptu Mawsonu, a štoper je u maniru iskusnog strijelca iz voleja zakucao loptu u Schmeichelovu mrežu. To je Mawsonu bio treći gol ove sezone.U drugoj minuti sudijske nadoknade prvog poluvremena domaćin je postigao i drugi pogodak. Sigurdsson je sjajno uposlio Olssona koji zabija prvijenac u dresu Swanseaja. Treba istači da gol Šveđanina ide na dušu Schmeichela koji je katastrofalno reagovao.I u drugom poluvremenu Swansea je napadao, no Schmeichel je u nekoliko navrata dobro reagovao, dok je jedinu priliku za Leicester imao Slimani u 63. minuti, no šutirao je direktno u Fabianskog,