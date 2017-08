Foto: Arhiva/Klix.ba

Nogometaši Borca i Sarajeva odigrali su večeras u Banjoj Luci neriješeno 1:1 u posljednjoj utakmici šestog kola Premijer lige BiH.

"Bila je teška utakmica. Imali smo izuzetno turbulentnu sedmicu prije svega, gdje se događalo dosta negativnih stvari. Prvo je tu nezasluženi poraz od Željezničara zato što mislim da smo bili bolji rival od Želje. Nakon toga došlo je do ostavke ili smjena trenera Repuha. Onda je stručni štab ostao desetkovan skroz i ja sam tu bio na ispomoći. Na kraju sve završilo kako treba. Došao je Husref i potpisao ugovor što je najvažnije", rekao je trener Sarajeva Zijad Švrakić.







Sarajevo je u Banjoj Luci odigralo borbenu utakmicu.



"Malo nam je falilo. Primili smo gol iz dubinske lopte i može se reći, ničiji lopte. Međutim, mislim da je rezultat realan i da smo s teškog gostovanja uspjeli da se vratimo neporaženi. Nadam se da će to pomoći u daljem toku prvenstva, odnosno da će Husref to složiti kako treba i da proba Sarajevo vratiti na one pozicije koje mu objektivno i pripadaju", podvukao je Švrakić.