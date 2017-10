Švicarci opet ispituju Kodru: Ne moram reći šta bih uradio ako dobijem poziv iz BiH

Meho Kodro

Jedan od kandidata za poziciju selektora nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Meho Kodro još jednom je u razgovoru za medije u Švicarskoj izbjegavao mogućnost da razgovara o preuzimanju klupe Zmajeva.

On je rekao kako ne želi razmišljati o mogućnosti da dobije poziv iz Bosne i Hercegovine te je još jednom dodao kako ga niko nije kontaktirao.



"Ne moram reći šta bih uradio ukoliko bi me kontaktirali iz Bosne i Hercegovine jer to još uvijek niko nije uradio. Ne želim da ulazim na klizavo tlo i tu nema oklijevanja, jer nema razloga za oklijevanje. Šta god kažem može biti predmet tumačenja, zato ne želim ništa govoriti, a ja sam koncentrisan samo na našu sljedeću utakmicu protiv Rapperswila", rekao je Meho Kodro.



Podsjećamo, na jučerašnjoj sjednici Izvršnog odbora Nogometnog saveza BiH Mehmed Baždarević je podnio detaljan izvještaj o radu u proteklom periodu, a odluku o njemu donijet će Ivica Osim, Sead Kajtaz, Duško Bajević i Zvjezdan Misimović u narednih deset dana.



Sljedeća sjednica IO Nogometnog saveza BiH zakazana je za 10. novembar.