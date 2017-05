Sve popravke na južnoj tribini stadiona Koševo bit će završene prije derbija

Foto: Arhiva/Klix.ba

Nikakva rekonstrukcija i renoviranje toaleta ne vrši se na južnoj tribini stadiona Koševo, dok se otklanjaju određeni manji problemi jer je došlo do pucanja pojedinih vodomjera, potvrdila je za portal Klix.ba Jamina Polić, direktorica Centra za sport i rekreaciju.

Nikakva rekonstrukcija i renoviranje toaleta ne vrši se na južnoj tribini stadiona Koševo, dok se otklanjaju određeni manji problemi jer je došlo do pucanja pojedinih vodomjera, potvrdila je za portal Klix.ba Jamina Polić, direktorica Centra za sport i rekreaciju.

Podsjetimo, FK Željezničar jučer je putem saopćenja obavijestio javnost da su prilikom organizacijskog sastanka uoči vječitog derbija između Sarajeva i tima s Grbavice izrazili negodovanje i zatražili da se primijene akti Nogometnog saveza BiH.



Riječ je članu 11. Pravilnika o sigurnosti na utakmicama NSBiH, u kojem između ostalog stoji da ukoliko odvojena zona zauzima i više od pet posto ukupnog kapaciteta stadiona, gostujućem klubu, odnosno njegovim navijačima, mora se staviti na raspolaganje i ovaj veći broj mjesta.



Predstavnici FK Sarajevo su, kako navode iz Želje, izjavili da se na južnoj tribini vrši rekonstrukcija i renoviranje toaleta te da je moguće osigurati samo prostor za 1.725 gostujućih navijača.



"Rečeno im je da imaju određen probleme jer je došlo do pucanja nekoliko vodomjera. Danas u toku dana sve će biti sanirano ili u četvrtak najkasnije, u zavisnosti od odziva KJKP Vodovod i kanalizacija koje će izvršiti pomenute intervencije. I ranije nam se dešavalo da imamo sličnih problema, od krađa šahtova do drugih poteškoća. Ne možemo kontrolisati kada neko u noćnim satima pređe ogradu i načini kvar koji kasnije remeti optimalnu funkcionalnost koju zahtijeva stadion", rekla nam je Polić.



Direktorica Centra za sport i rekreaciju smatra da se nepotrebno dižu tenzije između dva kluba, ali i da se navijači moraju odgovornije ponašati prema sportskim borilištima.



"Tenzije se dižu još od prošlog derbija gdje smo imali situaciju koja nije fair-play gledajući s aspekta posmatrača. Što se tiče predstojećeg derbija, ne ulazimo u sferu organizacije jer nismo mi organizatori, već FK Sarajevo. Imamo i primjer prošlogodišnjeg derbija gdje je nanesena šteta blizu 10.000 KM, koju još nismo naplatili od organizatora FK Sarajevo. Oni moraju to riješiti s odgovornima, među kojima je i FK Željezničar, jer je najviše štete načinjeno na južnoj tribini. Zbog toga smo sugerisali FK Sarajevo da se sigurnosni rizik pred subotnji derbi smanji na neku optimalnu mjeru u saradnji s MUP-om KS", podvukla je Polić te iznijela očekivanja da u budućnosti sarajevski derbi ponudi pravu sportsku predstavu za sve građane glavnog grada BiH.