Suso priznao: Ne mogu reći ne Barceloni ili Real Madridu

Milanov nogometaš Suso Fernandez (23) ima ugovor s klubom do 2019., a trebao bi uskoro potpisati novi do 2022. godine, uz platu od tri miliona eura po sezoni.

Tokom ljeta lovili su ga Roma i Inter, ali su Rossoneri jasno odbili bilo kakvu mogućnost njegova transfera u redove italijanskih rivala.



Međutim, u budućnosti bi se i to moglo dogoditi ako pozivi stignu od Real Madrida ili Barcelone.



"Ako su klubovi koji vas žele Real Madrid ili Barcelona, ne možete reći ne. Ipak, Milan je uvijek govorio da me ne želi prodati, a i ja sam isticao da želim ostati ovdje. Također, klubovi poput Rome i Intera pokušali su me dovesti, ali kada god sam dobio ponudu, Milan je rekao da me ne želi prodati. Bio sam sretan zbog toga jer sam želio ostati", otkrio je Suso.



Ove sezone je u 10 odigranih utakmica za Milan postigao tri gola i upisao četiri asistencije.