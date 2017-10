Sušić za Klix.ba: Šteta što smo prokockali prednost s poluvremena, presudio je kvalitet Belgijanaca

Sušić: Treba odmah početi pripremati ekipu za naredne kvalifikacije (Foto: Arhiv/Klix.ba)

Proslavljeni bh. igrač i trener Safet Sušić u razgovoru za portal Klix.ba istakao je kako reprezentacija naše države sinoć nije loše odigrala u porazu (3:4) od Belgije u okviru kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo naredne godine u Rusiji.

Proslavljeni bh. igrač i trener Safet Sušić u razgovoru za portal Klix.ba istakao je kako reprezentacija naše države sinoć nije loše odigrala u porazu (3:4) od Belgije u okviru kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo naredne godine u Rusiji.