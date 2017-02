Barcelona se plasirala u finale španskog Kupa kralja remiziravši u uzvratu na Nou Campu protiv Atletico Madrida rezultatom 1:1.

Podsjetimo, Barca je slavila u prvom susretu rezultatom 2:1 i tako sa ukupnih 3:2 prošla u finale, gdje će čekati boljeg iz duela Alaves - Celta koji se igra sutra. U prvom meču u Vigu rezultat je bio 0:0.Junak katalonske ekipe u večerašnjem susretu bio je Suarez koji je doveo Barcu u vodstvo u 43. minuti. Zanimljivo, Urugvajac je i na "Vicente Calderonu" postigao vodeći pogodak.Gosti iz Madrida dobili su igrača više u 57. minuti kada je drugi žuti karton dobio Sergi Roberto, no tu prednost Jorgandžije su imale samo 12 minuta jer je ista sudbina zadesila i Yannicka Carrasca u 69. minuti.Priliku za izjednačenje Atletico je dobio u 80. minuti kada je sudija Manzano dosudio penal za goste, no Gameiro je pogodio prečku.Barca je ostala sa devet igrača u 90. minuti kada je Suarez dobio drugi žuti karton u razmaku od samo tri minute, što znači da će propustiti finalni susret.Gameiro je pogodio za konačnih 1:1 u 83. minuti na Griezmannovu asistenciju, no to nije bilo dovoljno za Jorgandžije i Barca će imati veliku šansu da odbrani titulu i okiti se 29. titulom pobjednika Kupa kralja.