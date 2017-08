Steve McClaren postao savjetnik u Maccabiju iz Tel Aviva

Steve McClaren (Foto: EPA)

Bivši selektor reprezentacije Engleske Steve McClaren se priključio izraelskom klubu Maccabiju iz Tel Aviva te je postao savjetnik trenera.

Pedesetšestogodišnji McClaren je bez posla od marta, nakon što je drugi put dobio otkaz u Derbyju. On će sarađivati s trenerom Jordijem Cruyffom koji je igrao za Manchester United kada je McClaren bio asistent Sir Alexu Fergusonu u periodu od 1999. do 2001. godine.



"Poštujem tako velik i poznat klub u Izraelu i Evropi. Namjeravam pomoći Jordiju i igračima da ostvare uspjehe ove sezone", izjavio je McClaren.



Nekadašnji menadžer Middlesbrougha, Nottingham Foresta i Newcastlea je bio među kandidatima za zamjenika Iana Cathra, menadžera Heartsa, ali od dogovora nije bilo ništa.



McClaren je postao selektor reprezentacije Engleske 2006. godine, a njegov 18-mjesečni mandat je okončan otkazom nakon što nije uspio izboriti plasman na Evropsko prvenstvo 2008. godine.



Holandski klub Twente je vodio do prve titule prvaka Holandije 2010. godine, a manje od sezone je proveo u Wolfsburgu. Kratko se zadržao u Forestu, a potom ponovo boravio u Twenteu.



"Steve McClaren ima bogato znanje i iskustvo na najvišem nivou evropskog nogometa. Oduševljeni smo što je osoba njegovog kalibra dio naše trenerske ekipe", rekao je vlasnik Maccabija Mitcha Goldhar.



Maccabi je završio drugi prošle sezone u izraelskoj Premier ligi, a prvu utakmicu u novoj sezoni je izgubio od Beitar Jerusalema u subotu.