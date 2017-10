Stanojević: Dolazak u Sarajevo je bio pravi potez, Baščaršija je prelijepa

Miloš Stanojević (Foto: FK Sarajevo)

Miloš Stanojević (23) je jedan od nogometaša koji je u ljetnom prelaznom roku stigao u redove Sarajeva.

Ovaj centralni vezni igrač ostavio je jako dobar utisak u svojim dosadašnjim nastupima u Bordo dresu.



"Za mene je ovo bio prvi dolazak u grad Sarajevo i naravno u klub FK Sarajevo. Prijatno sam iznenađen ljudima u klubu, saigrači su me odlično prihvatili i smatram da sam se dobro uklopio u tim. Grad mi se mnogo sviđa. Dosadašnje slobodno vrijeme sam iskoristio kako bi obišao Baščaršiju, koja je prelijepa. Bio sam na Trebeviću i drugim mjestima u i oko Sarajeva", rekao je Stanojević.



Prvotimac Sarajeva je stigao iz Radničkog iz Niša pa je dobro upoznat s kvalitetom srbijanske Super lige.



"Što se tiče kvaliteta liga, nije neka prevelika razlika. Čak što više, dosta je približan kvalitet nogometa. Traži se jak i čvrst nogomet, dosta agresivan i što se tiče igrača, moram priznati da nisam ranije pratio bh. ligu, ima dosta igrača koji su sličnog kvaliteta kao u ligi u Srbiji", istakao je Stanojević.



Miloš je potom otkrio kako su tekli pregovori oko dolaska u Sarajevo i kakva je njegova reakcija bila, kada je saznao za interes Bordo kluba.



"Početkom juna, Sarajevo je prvi put stupilo u kontakt sa mnom. Tada sam već bio na početku priprema sa Radničkim i mogu reći da sa bio prijatno iznenađen. Raspitao sam se o klubu i bio sam odmah vrlo zainteresovan za prelazak u Sarajevo. Nakon što sam donio odluku, čuli smo se opet, završili sve pojedinosti i mogu reći da se za mene ispostavilo kao jako dobar porez što sam odabrao Sarajevo kao klub u kojem ću nastaviti svoju karijeru. Zadovoljan sam svojim partijama do sada, ali uvijek može bolje. Što se mene tiče, sve ono što sam ja očekivao od kluba, Sarajevo je to opravdalo. Ovo je mnogo velik klub i drago mi je što smo izašli iz krize rezultata. Navijači kluba i rukuvodstvo zaslužuju da mi uradimo sve što možemo, da klub bude na vrhu tabele", optimističan je Stanojević.



U narednom kolu, Bordo klub će gostovati GOŠK-u u Gabeli. Stanojević, zajedno sa svojim saigračima imat će priliku da se revanširaju nogometašima iz Hercegovine zbog domaćeg poraza na Koševu na otvaranju sezone.



"Idemo u Gabelu po tri boda. Motivisani smo za tu utakmicu. GOŠK nećemo podcijeniti nijednog trenutka. Tri boda izgubljena na Koševu nam sada mnogo nedostaju i iako je GOŠK u donjem dijelu tabele zaslužuju respekt i poštovanje. Moramo ući maksimalno angažirano u ovu utakmicu i sa takvim pristupom nećemo imati problema. Uz podršku naših navijača na ovom gostovanju, vjerujem u tri boda", poručio je Stanojević za kraj.