Pored vijesti o "šminkanju" Grbavice pred meč Bosne i Hercegovine protiv Belgije, Željezničar je ovih dana posebno interesantan i zbog nadolazećeg derbija protiv Zrinjskog. U jeku takvih dešavanja i trenutne situacije pojavila se vijest da u kadar Plavih stiže 31-godišnji Slovenac Rok Elsner.

Elsner je rođen 25. januara 1986. godine u Ljubljani. Prošao je omladinsku školu francuske Nice, a potom je igrao za Wehen, Interblock, Al-Shabab, Haugesund, Slask Wroclaw, Aris, Energie Cottbus, Grudziadz, HN Billows i Domžale.

Nećemo ulaziti u diskusiju koliko je to dobar igrač ili ne. Ukucavanjem njegovog imena u carstvu You Tubea možete pronaći njegove isječke iz nekih od barem 10 klubova za koje je igrao tokom svoje karijere.Ovdje ćemo se baviti brojkama, dakle činjenicama. A iz toga svako može donijeti proizvoljnu procjenu. Ovo, dakle, nije procjena kako će Elsner "plesati" na Grbavici, nego s kakvim brojevima dolazi.Radi se o defanzivnom veznom koji može igrati štopera, a koliko smo uspjeli zaključiti, tu je poziciju igrao u Kini u sezoni 2016 kada je nastupao za Hunan Billowse koji su baš u toj sezoni u 30 utakmica upisali tačno dvije ligaške pobjede. Nakon druge pobjede povezali su 17 utakmica bez pobjede pri čemu su izbrojali 14 poraza. Elsner je, koliko smo stigli upratiti, u tom klubu igrao centralnog štopera u formaciji s tri defanzivca u zadnjoj liniji. A nije baš bilo sjajno igrati u takvom klubu, posebno defanzivca.Elsner je nakon takve epizode prešao u Domžale krajem februara ove godine i do kraja sezone upisao svega pet nastupa od čega tri od prve minute. Samo su jednu pobjedu igrači Domžalea upisali tokom tih pet mečeva, a i ta jedna stigla je uzvratu polufinala Kupa Slovenije kada je savladana Krka (2:0). Elsner je odigrao svih 90 minuta, a u finalu nije nastupio, već je gledao kako Domžale osvaja trofej protiv Olimpije. U četiri ligaška nastupa Elsner je s Domžaleom upisao tri poraza i remi. U zadnjem kolu igrao je svih 90 minuta na poziciji štopera u porazu od Celjea rezultatom 4:1.Prije odlaska u Kinu u januaru 2016. godine Elsner je igrao za drugoligaša Poljske Olimpiju Grudziadz. U prvoj polusezoni sezone 2015/16. skupio je pet nastupa u kojima je klub upisao četiri poraza i remi. Elsner ga je napustio dok je klub bio pretposljednji, 17. na tabeli, a na kraju sezone zauzeo je 13. mjesto i izborio opstanak. Ranije smo naveli, Elsner je već tada, dok se klub borio za opstanak, prešao u kineski klub s kojim će ispasti iz lige.Gledajući samo sezone 2015/16., 2016/17. i ovu sezonu, ovaj 31-godišnji Slovenac koji igra na pozicijama zadnjeg veznog i štopera skupio je 36 nastupa za dva kluba pri čemu je samo tri puta u tim nastupima osjetio slast pobjede.Slast fudbala u najvećem rangu neke zemlje posljednji je put osjetio u 2014. godini dok je igrao za norveški Haugesund odakle je sredinom avgusta te godine prešao u njemačkog trećeligaša Cottbus.Postavlja se pitanje šta je Željezničar vidio u čovjeku koji ulazi u posljednji stadij karijere, koji već tri godine nije igrao prvoligaški fudbal, koji je od početka sezone 2015/16. samo tri puta završio takmičarski meč kao pobjednik i koji je od jula bio slobodan igrač?On, Saša Kajkut i Josip Projić imaju redom 31, 33 i 29 godina. Oni su posljednja tri pojačanja kluba. Za to vrijeme, primjerice, Denis Žerić i Adin Mujagić opet, nakon dvije godine, igraju juniorsku Ligu prvaka.