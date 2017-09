Foto: Twitter

Vedad Ibišević je jučer dobio direktan crveni karton u 90. minuti susreta kojeg je njegova Hertha izgubila na gostovanju kod Mainza (1:0).

Vedad Ibišević je jučer dobio direktan crveni karton u 90. minuti susreta kojeg je njegova Hertha izgubila na gostovanju kod Mainza (1:0).

Kapiten Herthe je u finišu susreta dobio udarac u arkadu zbog kojeg mu je krv potekla, a arbitar Tobias Stieler mu je iz čista mira pokazao direktan crveni karton.







Sudija iz Hamburga je u izvještaju nakon meča napisao da je isključio Ibiševića zbog toga što je rekao "sra*e" (scheisse).



Reprezentativac naše zemlje tvrdi suprotno.



"Rekao sam 'Ovo je loše' ('Das ist schlecht') jer sam želio nastaviti igrati. On je razumio da sam mu rekao da je on sra*e. Nisam dvanaestogodišnje dijete! Zašto bih to rekao? Trebamo angažovati čitača s usana i tada će biti jasno da govorim istinu", rekao je Ibišević.