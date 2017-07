Sportski direktor Rome: Manolas će s nama ostati dugo, tražimo desno krilo

Kostas Manolas (Foto: EPA)

Sportski direktor Rome Monchi je pokušao uvjeriti navijače Rome da će defanzivac Kostas Manolas ostati u Romi.

Grčki reprezentativac je bio blizu prelaska u Zenit početkom ljeta, no, transfer je propao jer igrač nije mogao postići dogovor o plati. Interes su pokazali Juventus i Inter, no, Monchi tvrdi da će Grk ipak ostati u klubu.



"Manolas ostaje, on će ostati dugo u Romi. Da namjerava otići, ne bi produžio ugovor. On je sretan ovdje", izjavio je Monchi.



Potom je govorio o pojačanjima.



"Sada nam je prioritet da pronađemo izgrača za poziciju desnog krila. Nakon toga ćemo analizirati ekipu i vidjeti da li smo zadovoljni. Ovo nije vrijeme za donošenje ishitrenih odluka, imamo još 25 dana da odlučimo da li su nam potrebna nova pojačanja", završio je Monchi.