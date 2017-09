Odigrane su četiri utakmice u okviru kvalifikacija za odlazak na Mundijal koji će se 2018. godine održati u Rusiji. Postignuti su sljedeći rezultati: Vels – Austrija 1:0 (grupa D), Izrael – Makedonija 0:1, Španija – Italija 3:0 (grupa G), Ukrajina – Turska 2:0 (grupa I). Premda je u posljednjoj grupi trebala biti odigrana utakmica Hrvatska – Kosovo, prekinuta je u 22. minuti zbog nevremena pri rezultatu 0:0.

Vels - Austrija (Foto: EPA)

Španija - Italija (Foto: EPA)

Prvi pogodak Ukrajine potignut je iz ofsajda, drugi nakon što je lopta napustila teren (Foto: Twitter)

Vels je ugostio Austriju i bili su pod imperativom pobjede. Učesnici Evropskog prvenstva 2016. godine na kojem su napravili zapaženi rezultat prije meča zauzimali su treću poziciju u grupi D, a kao i Austrija skupili su osam bodova. Vodeće reprezentacije ove grupe su Srbija i Irska.Prvi dio završen je bez golova. U nastavku su domaći krenuli agresivnije, a to su konkretizirali u 74. minuti kada je Woodburn pogodio za 1:0. Do kraja ovog dvoboja reprezentativci Velsa sačuvali su minimalno vodstvo.Izraelu je ne megdan stigla Makedonija. Domaći su bili favoriti u ovom meču. Nakon prvih 45 minuta mreže su mirovale. Ipak, u nastavku gosti igraju mnogo bolje i preko Gorana Pandeva u 73. minuti dolaze do vodstva, a kako će se kasnije ispostaviti i do pobjede.U derbiju grupe G Španija je u Madridu ugostila i deklasirala Italiju rezultatom 3:0. Nakon šest odigranih mečeva obje selekcije imale su po 16 bodova. Igrao se 13. minut kada je Isco doveo domaće u vodstvo. Isti igrač udvostručio je prednost u 40. minuti. Sigurnim vodstvom Furije od 2:0 otišlo se na odmor.U drugom dijelu Španci nastavljaju s atacima. Igrao se 77. minut kada je Morata po treći put natjerao Buffona da vadi loptu iz mreže.Ostalo je 3:0, izuzetno važna pobjeda Furije koja je sada usamljena na liderskoj poziciji ove grupe.Ukrajini je na noge došla Turska. Obje reprezentacije teže da se domognu bar drugog mjesta u ovoj grupi jer je Finska neočekivano danas pobijedila Island. Domaći su krenuli ofanzivno i već u 18. minuti Yarmolenko pogađa za 1:0. Premda su gosti s pravom tražili ofsajd, sudija je pokazao na centar.Strijelac prvog gola postigao je i drugi pogodak za domaće u 42. minuti. I ovaj gol je neregularan. Lopta je prije asistencije izašla u gol-aut, ali je opet signalizirano da je gol priznat. Semafor je nakon prvog poluvremena pokazivao 2:0.Ukrajinci su u nastavku znalački sačuvali stečeno vodstvo, a sigurno će biti mnogo polemike oko ove utakmice.