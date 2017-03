Spalletti nakon poraza od Lazija u Kupu Italije: Možemo preokrenuti rezultat

Luciano Spalletti (Foto: EPA)

Trener Rome Luciano Spalletti vjeruje da Roma može nadoknaditi zaostatak za Lazijem, koji je u prvoj utakmici polufinala Kupa Italije pobijedio rezultatom 2:0.

Sergej Milinković-Savić i Ciro Immobile su svojim golovima donijeli pobjedu Laziju nad Romom u rimskom derbiju, a druga utakmica će biti odigrana u aprilu.



"Vidjet ćemo u narednih nekoliko utakmica kakva će biti naša reakcija, kao i da li je ovaj tim zreo ili ne. Izgubiti derbi je iritirajuće, a sada moramo preokrenuti težak rezultat kako bismo se plasirali u finale Kupa Italije. Opasan je to rezultat, Lazio će igrati na kontranapade, to je karakteristično za njih, tako da moramo biti bolji. Vjerujem da je rezultat otvoren i da možemo napraviti preokret", izjavio je Spalletti.



Potom se osvrnuo na samu utakmicu.



"Na početku smo dobro igrali, ali smo morali bolje kontrolisati loptu i birati drugačije načine za prolazak kroz njihove guste linije. Lazio se povukao i čekao priliku za kontranapad. Zbog takve igre su morali trčati po 60 metara, dok smo mi imali veći posjed lopte, no, to je na kraju nebitno. Nismo dovoljno dobro dodavali loptu, bilo je malo prostora, morali smo ih više razvući. Često smo gubili loptu", rekao je trener Rome.



Kapiten reprezentacije BiH i napadač Rome Edin Džeko je pokušavao napraviti nešto, no, nije uspio.



"Edin je imao nekoliko interesantnih ubačaja, no, od toga nije bilo ništa. Lazio je igrao onako kako smo očekivali, držao se plana, a mi smo prečesto gubili loptu. Immobile vam može napraviti probleme ako ga pustite da uhvati brzinu. Međutim, ako ga pritisnete u trenutku kad počinje trčati i spriječite ga da pronađe prostor za sprint, onda ga neutrališete", kazao je Spalletti.



Radja Nainggolan također nije mogao pomoći svom timu.



"Ne mislim da je Radja odigrao loše, oduzimao je loptu protivniku, mnogo trčao, ali ako očekujemo da postigne gol na svakoj utakmici, to će biti teško ostvariti", dodao je talijanski stručnjak.



Roma će u subotu ugostiti Napoli, tim koji je u polufinalu Kupa Italije poražen od Juventusa.



"Napoli je u dobroj formi uprkos posljednjim rezultatima, igraju dobar nogomet. Očekujemo tešku utakmicu, ali ne tražimo alibi. Spremni smo, kraj priče", završio je Spalletti.