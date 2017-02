Spalletti nagovijestio da bi Totti mogao dobiti novi ugovor

Trener Rome Luciano Spalletti je nagovijestio da bi kapiten Vučice Francesco Totti mogao dobiti novi ugovor i nastaviti svoju karijeru.

Foto: EPA

Tottijev ugovor ističe naljeto, a ranije su kružile spekulacije da bi on mogao napustiti Romu ili se povući iz nogometa, no, Spalletti je nagovijestio da bi 40-godišnji nogometaš mogao dobiti novi ugovor od Rome ukoliko nije spreman okačiti kopačke o klin.



"Tako je kako je. Ako Totti želi nastaviti igrati i naredne sezone, onda će tako biti", izjavio je Spalletti za Sky Sport Italia.



Novinare je zanimalo da li to ima utjecaja na njegov ugovor.



"Da li utiče na mene? Najvažniji su igrači. Ja sam dobio novi ugovor nakon tri druga mjesta u nizu, ali kada sam završio peti, morao sam otići. Ugovori za igrače poput Tottija su važni. Ugovori moraju dolaziti spontano, kao kada se povećava buka na Olimpicu kada navijači 'zagrijavaju' atmosferu", kazao je trener Vučice.



Roma je druga na tabeli s 56 bodova, šest manje od lidera Juventusa.