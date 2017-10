Souness: Odbio sam šansu da dovedem Schmeichela i Cantonu u Liverpool

Foto: Allsport UK

Bivši menadžer Liverpoola Graeme Souness izjavio je kako je odbio kupiti Petera Schmeichela i Erica Cantonu prije nego što su oni postali ikone Manchester Uniteda.

Dugogodišnji veznjak Redsa vodio je ekipu s Anfielda od 1991. do 1994.



Trenutno stručni komentator Sky Sportsa osvrnuo se na nekadašnje Crvene đavole koje je mogao dovesti u Liverpool.



"Propustio sam dvojicu igrača koji su postali legende Manchester Uniteda. Ron Yeats, tadašnji glavni skaut, preporučio mi je mladog danskog golmana Petera Schmeichela, koji je bio Liverpoolov navijač i koji je želio sam platiti put i hotel u zamjenu za to da provede vrijeme s nama. Pokušavao sam rasteretiti Brucea Grobbelaara i to je bila gnjavaža, a upravo tada sam kupio Davida Jamesa pa mi nije trebao novi mladi golman", rekao je Souness za The Sunday Times.



Schmeichel je prešao u Manchester United iz Brondbyja 1991. godine, a onda osvojio pet titula Premiershipa, tri FA Cupa i Ligu prvaka u osam sezona pod palicom Sir Alexa Fergusona.



Kontroverzni napadač Cantona stigao je na Old Trafford iz Leeds Uniteda 1992., a potom je postigao 82 gola za Crvene đavole.



"Eric Cantona je bio još jedan promašaj. Igrali smo protiv Auxerrea kući i Michel Platini je došao poslije da me vidi. Rekao je da ima igrača za mene, problematičnog dečka, ali dobrog. To je bio Cantona, ali ja sam mu rekao da je posljednje što mi treba još jedan problematičan igrač. Rekao sam mu da tražim nešto drugo pa je bilo - ne, hvala", rekao je Souness.