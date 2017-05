Sofranić: Nije bilo nikakvih ostavki, bh. nogomet nije u krizi i pored propusta u suđenju

Milorad Sofranić (Foto: Feđa Krvavac/Klix.ba)

U Sarajevu je danas održana sjednica Izvršnog odbora Nogometnog saveza BiH nakon koje se novinarima obratio prvi potpredsjednik NSBiH Milorad Sofranić.

"Imali smo redovan dnevni red, a fokus je bio na organizaciji predstojeće kvalifikacijske utakmice nogometne reprezentacije BiH i Grčke, analizirali smo učešće U17 reprezentacije BiH na Evropskom prvenstvu u Hrvatskoj, usvojene su sve propozicije za sva takmičenja za narednu takmičarsku sezonu, kalendar, prijelazni rokovi i drugo", izjavio je Sofranić.



Pojedini mediji su najavljivali ostavke čelnih ljudi saveza, ali se to nije dogodilo. Prvenstvo zbog nečijih pretpostavki ne može biti neregularno.



"Ostavki nije bilo, to su spekulacije, zvanične ostavke nisu podnesene. Analizirat će se kompletno prvenstvo nakon posljednjeg kola, kada će komisije i komiteti izvršiti svoje analize i donijeti odluke. Poseban osvrt će biti na završnicu prvenstva i Kup BiH. Izvršni odbor će nakon toga donijeti mjere i odluke. Prvenstvo ne može biti poništeno, niti se mogu donijeti kazne zbog nečega što neko pretpostavlja. Dokazivanje je nešto sasvim drugo, postoje komiteti koji će na osnovu analiza nama predočiti sve zaključke", rekao je zvanični NSBiH.



On je odbacio navode da je bh. nogomet u krizi.



"Bh. nogomet nije u krizi, to pokazuje odlazak U17 reprezentacije na EP, rezultati seniora koji situaciju vezanu za plasman na Svjetsko prvenstvo imaju u svojim rukama, jer je raspored povoljan i imamo realne šanse za jedno od dva mjesta", kazao je Sofranić.



Potpredsjednik tvrdi da bh. nogomet napreduje te da je novi sistem takmičenja donio pozitivne promjene. Priznao je da je bilo propusta, ali i za to ima rješenja.



"U periodu od 15 godina je načinjen napredak u ligaškom takmičenju, propusta ima u organizaciji takmičenja, u suđenju, na tribinama, ali sada dosta manje nego ranije. Suđenje je prije nekoliko godina bilo na mnogo nižem nivou, nemoguće je bilo pobijediti u gostima. Ovaj novi sistem takmičenja je donio više zahtjeva. Nakon analize ćemo vidjeti da li je kvalitet sudija dovoljan za ovakvu ligu. Sigurno je da Premijer liga napreduje, a suđenje je podignuto na visok nivo. Istina je da ima propusta, događa se da neko pogriješi, ali postoje sankcije i eventualno dovođenje novih sudija. Bilo je propusta sudija, ali nenamjernih", istakao je prvi potpredsjednik NSBiH.



Sistem takmičenja u Premijer ligi BiH se zasad neće mijenjati.



"Novi sistem funkcioniše tek godinu dana, a za neke analize je potrebno nekoliko sezona. Donio je nekoliko pozitivnih stvari, svi klubovi su bili zainteresovani za svaku utakmicu koja je bila nada za plasman u Evropu, titulu prvaka ili opstanak. Niko nije bio opušten, utakmice su bile kvalitetnije, mnogo derbija je odigrano, a povećana je i gledanost. Donijet ćemo adekvatne mjere da ispravimo propuste", završio je Sofranić.