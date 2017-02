Sloboda remizirala s Karvinom na pripremama u Antaliji

Sloboda je danas u sklopu priprema u Antaliji u Turskoj odmjerila snage s češkom Karvinom, a konačan rezultat utakmice je bio 1:1.

Za Slobodu su od prve minute zaigrali Hadžić, Skahić, Efandić, Lazevski, Mehmedagić, Veselinović, Stjepanović, Zilkić, Ordagić, Zec i Krpić, dok su ekipu Karvine činilči Pindroch, Koštal, Smrž, Plesnik, Moravac, Vondra, Eismann, Dressler, Budinsky, Panak i Janečka.



Već na početku susreta je Karvina zaprijetila preko Panaka nakon greške Mehmedagića, ali je lopta nakon intervencije odbrane Tuzlaka završila u korneru, koji nije odnio ništa Česima.



Potom je Sloboda pokušala uzvratiti tri minute kasnije, ali je centaršut Zilkića bio prejak.



U 13. minuti se ukazala nova šansa za Karvinu, Panak je šutirao nakon greške Efendića, a golman Hadžić dobrom reakcijom spasio svoju mrežu.



Prva izmjena viđena je već u 19. minuti kada je Šmrža zamijenio Duda. Karvina je bila nešto bolji protivnik na terenu te je u 24. minuti kreirala dobru šansu, no, Budinsky je pogodio prečku. Minut kasnije je zaprijetio i Zilkić na drugoj strani.



Nakon nekoliko minuta na terenu Duda je uputio udarac prema golu Slobode na kojem je siguran bio Hadžić.



Češki tim je novu izmjenu napravio u 34. minuti, Vondra je napustio teren, a umjesto njega je zaigrao Puchel.



Rezultatom 0:0 završeno je prvo poluvrijeme.



Za Slobodu su u drugom poluvremenu zaigrali Erić, Merzić, Todorović, Subić, Salihović, Hahić, Grahovac, Hajralahović, Smajić, Hodžić i Tandir. Tuzlaci su poveli u 54. minuti kada je u šesnaestercu Karvine pao Smajić, a potom iz penala pogodio Tandir.



Hajrulahovića je u 70. minuti zamijenio Kalezić. Potom je Karvina mogla do izjednačenja, Šisler je dobro šutirao, ali se Erić istakao odličnom odbranom. Ipak, minut kasnije je pukla odbrana Tuzlaka, a strijelac za 1:1 je bio Eismann. Mogla je Karvina i do preokreta u 76. minuti, ali je ovog puta lopta završila iznad gola bh. premijerligaša.



Erić je imao sreće u 78. minuzi kada je udarac glavom uputio Eismann, a lopta ponovo završila u gol-autu.



U finišu su Česi vršili pritisak, ali se rezultat do kraja utakmice nije mijenjao, ostalo je 1:1.