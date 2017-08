Sloboda oslabljena odlazi u Vitez: Jagodić bez četiri igrača, upitan i Osmanagić

Foto: Darko Zabuš/Klix.ba

Četvrto kolo Premijer lige Bosne i Hercegovine u subotu, između ostalog donosi susret fudbalskih klubova Viteza i Slobode.

Povodom odigravanja predstojeće utakmice u Tuzli je danas upriličena konferencija za medije na kojoj su se obratili šef stručnog štaba Slobode Vlado Jagodić i nogometaš Aleksandar Ignjatović.



Ekipa "Crveno-crnih" proteklih dana intenzivno se pripremala za subotnji duel, a odigrana je i jedna kontrolna utakmica.



"Kad se sjetim Viteza u prošlom prvenstvu, gdje smo odigrali utakmicu 0:0 u gostima, faktički bez zrelih prilika kod obje ekipe, onda ne mogu biti 100 posto siguran, ali i ovaj put očekujem sličnu situaciju. Ovo kažem iz razloga što je realno tamo jedan od najlošijih terena u ligi i mi ćemo se shodno tome i postaviti te pokušati ofanzivnim pristupom doći do onoga što smo i prije Krupe rekli da ćemo učiniti", izjavio je Jagodić.



Odbrana Slobode na čelu s Ignjatovićem djeluje sve čvršće, što Jagodića posebno hrabri.



Rekao je i da ovaj segment u predostojećoj utakmici mora biti efikasan i u minimalnom obliku, jer bodova bez golova nema, čega je svjestan.



"U Krupi smo osvajanjem boda na veoma teškom terenu napravili dobru predradnju, ali sam igračima odmah nakon utakmice rekao da smo tek zaustavili naš rezultatski pad jer smo u dvije utakmice bili bez pobjede", rekao je Jagodić.



Bod osvojen u Krupi ekipi s Tušnja zlata vrijedi, a Jagodić u subotu očekuje utakmicu koja je adekvatna trenutnim rezultatima obje ekipe.



"Ne treba zaboraviti da i Vitez ima samo jedan postignuti gol i samo tri primljena u tri utakmice. Ako uzmemo u obzir prethodno što sam rekao po pitanju kvaliteta podloge na kojoj se igra, ne možemo očekivati vrhunsku utakmicu, ali možemo očekivati takmičarsko-taktičku utakmicu gdje se nadam da će napokon i mali tas sreće na vagi, da se dođe do pozitivnog rezultata, ovaj put biti na našoj strani", potcrtao je on.



Sloboda oslabljena odlazi u Vitez, s obzirom na to da Jagodić ne može računati na nekoliko igrača. Naime, Krpić je suspendovan zbog crvenog kartona, a u predstojećem susretu nema ni Husića, Zukića i Hairlahovića.



Trenutno je zbog povrede upitan i Osmanagićv nastup, ali će ga Jagodić povesti u Vitez.



Grupa od 19 igrača već je krenula put Viteza gdje će danas u 17 sati odraditi trening, nakon kojeg će Jagodić odlučiti da li je Osmanagić potpuno spreman za ono što slijedu u subotu.



"Ostali igrači moraju biti spremni da daju svoj maksimum, jer je ovo možda prilika da dođemo do tri boda i sve ćemo učiniti da tako bude", dodao je Jagodić.



Aleksandar Ignjatović je kazao da Sloboda nije u situaciji da bilo kome prijeti u sportskom smislu, ali i da u Vitez ne idu s bijelom zastavom.



"Ovo je možda dobra prilika da osvojimo tri boda koja bi nam mnogo značila u nastavku prvenstva, posebno jer znamo da nam šampion dolazi naredno kolo. Imamo dosta problema u vezi sa sastavom, nekoliko igrača u napadu nam ne igra, međutim, mislim da smo dovoljno pametni i iskusni da u ovom trenutku zbijemo redove i pokažemo da smo pravi", poručio je on.



Susret Viteza i Slobode na rasporedu je u subotu od 17 sati na Gradskom stadionu u Vitezu.