Aktuelni fudbalski prvak Bosne i Hercegovine u sklopu 14. kola Premijer lige dočekuje Radnik iz Bijeljine. Nakon dosta vremena Mostarci više nisu lideri na tabeli, a o stanju u ekipi, razlozima rezultatske krize i subotnjem protivniku na redovnoj konferenciji za medije govorio je trener Blaž Slišković.

Foto: Klix.ba

Slišković je u uvodu kazao kako je Zrinjski i ranijih sezona imao negativnih nizova kao što je ovaj sad, ali da se ekipa znala dići i osvojiti titulu."Kad smo bili u dobroj seriji ja sam znao reći da će kad-tad kriza doći, to je neminovnost. Igra nije bila problem protiv Sarajeva, još manje protiv Širokog, ali rezultat je izostao. Naš bodovni saldo iz tih utakmica je daleko od onog što smo očekivali jer smo od devet mogućih bodova uzeli jedan", kazao je Blaž Slišković.Trener Zrinjskog kazao je kako sada dolazi pet utakmica u kojima se on i njegovi igrači mogu nadati maksimalnom učinku."Vjerujem da smo iz ovog negativnog niza izvukli pouke. Htijenje i volja svih igrača donekle u sportu garantiraju uspjeh, ali u fudbalu ni to nije dovoljno jer moraš imati određeni kvalitet. Možda je sve ovo bila neminovnost, ali bolje da se desilo sada, nego kasnije kad utakmice budu od mnogo većeg značaja, a tu prije svega mislim na Ligu 6", kazao je popularni Baka, naglasivši da je s igračima napravio sastanak u kojem su teme bile baš ove.Slišković je kazao kako je njegova ekipa ranije znala pobjeđivati u utakmicama u kojima nije igrala dobro."Da oprostite 'na guzove' smo mi neke utakmice dobijali. Nismo mi dobro igrali ni protiv Čelika, gubiš 2:0, ali sreća pa je protivnik takav. Da je u onom momentu umjesto Čelika bilo Sarajevo, Željo ili Široki, 'nagrdili' bi nas ovdje pet razlike. Sad ne mogu reći da smo protiv Širokog igrali loše, ali primiš gol iz prekida, što smo upozoravali cijele sedmice", kazao je Baka.Formacija s Pecare 4-4-2 okarakterisana je kao plan B, ali kazao je da će se vratiti standardnom rasporedu. Za stanje s povredama Slišković je rekao kako je nešto bolje, da je Jakovljević spreman za igru, a vraćaju se i igrači koji su pauzirali zbog kartona."Radnik je izašao iz jedne krize i mislim da je pauza njima dobro došla, za razliku od nas. Rade to oni dobro, a rad dolazi na naplatu. Može biti ovo jedna vrlo opasna utakmica jer oni su u usponu, a mi u krizi. Sad se treba pokazati karakter naših igrača u utakmici koja bi, da je sve normalno, već imala upisane bodove, a sad se treba dobro pomučiti", kazao je Slišković.Utakmica između Zrinjskog i Radnika igra se u subotu od 14:30 sati.