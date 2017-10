Slišković: Svi protiv Zrinjskog imaju dodatni motiv, ali mi pobjeđujemo

Foto: Klix.ba

Poslije reprezentativne pauze klubovi Premijer lige BiH vraćaju se svom jedanaestom kolu, tako aktuelni prvak Zrinjski iz Mostara u subotu dočekuje Borac iz Banje Luke. Blaž Slišković je na redovnoj konferenciji za medije govorio o protivničkoj ekipi, ali najviše o stanju svog tima i otvorenim kadrovskim pitanjima.

Poslije reprezentativne pauze klubovi Premijer lige BiH vraćaju se svom jedanaestom kolu, tako aktuelni prvak Zrinjski iz Mostara u subotu dočekuje Borac iz Banje Luke. Blaž Slišković je na redovnoj konferenciji za medije govorio o protivničkoj ekipi, ali najviše o stanju svog tima i otvorenim kadrovskim pitanjima.

Slišković je na početku kazao kako je utakmica s Borcem početak jednog teškog niza jer poslije dolazi Sarajevo pa se gostuje kod Širokog Brijega, ali da njegov tim u njih ulazi s određenom dozom mirnoće jer ima prednost od osam bodova na tablici.



"Ne želimo ostati uspavani, pripremali smo se dobro, raspoloženje je na visokom nivou. Nažalost, na mini pripremama nismo imali cijeli igrački kadar na raspolaganju, tri igrača su bila pozvana u reprezentacije nekoliko povrijeđenih", kazao je Slišković te saopćio kako se klub sporazumno razišao s Mariom Barićem koji ima problema u privatnom životu.



Rupu na desnom boku trebao je popuniti novopridošli Matej Karačić, ali je on na posljednjem treningu povrijedio zadnju ložu. Loša vijest iz tabora Mostaraca je i povreda Jovića koji će pauzirati najmanje dva mjeseca te ga Slišković očekuje tek na zimskim pripremama.



"Borac je dobro počeo sezonu, a izostanak kvalitetnih rezultata u posljednjem periodu ne smije biti razlog našeg opuštanja. Svaka ekipa protiv koje ćemo igrati u narednom periodu imat će protiv nas dodatni motiv da nam oteža ostajanje na liderskoj poziciji. Iznenađenja ipak ne bi smjelo biti, vjerujem u pobjedu", optimističan je popularni Baka.



Sjevernokorejac Hyon-Uk So (24) od početka ovog mjeseca ima pravo nastupa i za njega Slišković ima samo riječi hvale, posebno za njegove tehničke kvalitete.



"On je reprezentativac Sjeverne Koreje i to ne treba zaboraviti. Kakva god da je to država, biti reprezentativac garantuje određeni kvalitet. S njim dobivamo dosta i na bokovima i u vezi, posebno u ofanzivi", najavio je Slišković i uvrštavanje Sjevernokorejca u kadar utakmice protiv Borca.



Utakmica između Zrinjskog i Borca igra se na stadionu Pod Bijelim brijegom u subotu od 17 sati.