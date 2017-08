Slišković: Stid me je i svi u klubu treba da se sramimo

Foto: FK Radnik

Nogometaši Radnika pobijedili su ekipu Zrinjskog rezultatom 2:1 u okviru 3. kola Premijer lige BiH, a nakon utakmice bio je raspoložen trener ekipe iz Bijeljine, Mladen Žižović.

"Čestitao bih i jednoj i drugoj ekipi na tome što su u ovim nehumanim uslovima izdržali svih 90 minuta. Izdržati vremenske uslove i igrati na terenu na ne znam ni koliko stepeni i pružiti sasvim solidnu utakmicu je za svaku pohvalu, bez obzira na rezultat. U ovakvim utakmicama mojim igračima nije bila potrebna nikakva psihološka priprema s obzirom na to da nam je u goste došao najbolji bh. klub u posljednje dvije godine, koji je i u prva dva kola pokazao svoju snagu. Moje igrače nije bilo potrebno dodatno motivisati. Mislim da smo u prvom poluvremenu zasluženo vodili, međutim, Zrinjski nas je pritisnuo u drugom poluvremenu i zasluženo izjednačio. Pred kraj utakmice se igra otvorila i dogodio se taj jedanaesterac koji nam je donio, ipak, zasluženu pobjedu, ali i da je ostalo neriješeno to bi bio realan ishod. Još jednom čestitam svim akterima utakmice koji su, naglašavam još jednom, u nenogometnim uslovima izdržali po 90, 80 ili 70 minuta", rekao je Žižović.



Lijepog raspoloženja, s druge strane nije bio trener Zrinjskog, Blaž Slišković.



"Čestitam nogometašima i stručnom štabu Radnika na zasluženoj pobjedi. Mene je stid. Stid me je igre koju smo prikazali. Nijedan od ovih 11, 13 igrača koji su danas igrali nije pokazao želju za pobjedom. Moje igrače treba da bude stid načina na koji su igrali. Kada jedna ekipa pokaže želju i volju za pobjedom koju je Radnik prikazao, onda rezultat ne može da izostane. Na ovoj utakmici igrači Radnika su prikazali više volje, želje, htijenja da ostvare dobar rezultat, za razliku od mojih igrača kod kojih ni kod jednog nisam vidio tu želju i volju i agresivnost. Svih u klubu treba da nas je sram, a s druge strane sve čestitke igračima Radnika koji su u nehumanim uslovima zahvaljujući želji, volji i požrtvovanosti ostvarili rezultat. Sama utakmica nije mogla biti previše lijepa, jer su uslovi za igru bili takvi da nije moglo biti ljepote i o tome ne treba previše ni govoriti. Radnik je kompaktna ekipa, kvalitetna ekipa s dosta kvalitetnih pojedinaca i u nastavku prvenstva im želim sreću", poručio je Slišković.