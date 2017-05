Dok jedan dio Mostara hvata euforija zbog moguće odbrane titule fudbalskog prvaka Bosne i Hercegovine, strateg Zrinjskog Blaž Slišković je na redovnoj konferenciji za medije najavio posljednju i odlučujuću utakmicu sa Slobodom.

Dok jedan dio Mostara hvata euforija zbog moguće odbrane titule fudbalskog prvaka Bosne i Hercegovine, strateg Zrinjskog Blaž Slišković je na redovnoj konferenciji za medije najavio posljednju i odlučujuću utakmicu sa Slobodom.

Popularni Baka je na početku najviše govorio o važnosti utakmice koja slijedi te da se dosta radilo na psihološkoj pripremi ove utakmice.



"Pomalo se i pribojavamo tog psihološkog pritiska, ali vjerujem da ćemo u ova dva dana do utakmice uspjeti uvjeriti igrače da se samo hladne glave smije ući u utakmicu, vjerovati u sebe i ne potcijeniti protivnika", kazao je Slišković te dodao da je Sloboda ekipa koja dosta oscilira, da mogu odigrati veoma kvalitetno, ali i podbaciti.



Raspoloženje u gradu daje poticaj treneru Zrinjskog koji kaže da tu pozitivnu euforiju treba pretvoriti u nešto pozitivno na terenu. Kazao je još da bi titula sa Zrinjskim bila nešto posebno u njegovoj karijeri.



"Mnogi me nisu nikad vidjeli tako emotivnog kao posljednjih sedmica, sve je to ostavilo ne mene traga. Osvojiti titulu šampiona s klubom iz rodnog grada je za mene mnogo. Zbog toga je bilo i emocija, ali ja sam takav. Kad se boriš protiv lavova i izađeš kao pobjednik, a ti običan miš, onda ti je još draže", kazao je Slišković.



Daleko od toga da smo mi miševi, ali ispalo je tako, pojasnio je trener Mostaraca.



"Cijeloj državi je žao što će Zrinjski biti prvak. Ljudi prenose utakmicu na televiziji, pa plaču kad Zrinjski postigne drugi gol, pa onda teška srca kažu da je ostalo 1:0 na Koševu, šta ćemo sad, treba čitava zemlja da plače. Ima soba za plakanje pa idite plačite. Nije to korektno da će veliki dio javnosti sa žaljenjem dočekati da Zrinjski bude prvak, ako bude, to je sramotno", kazao je Blaž Slišković, očito izrevoltiran stavom jednog dijela javnosti.



"Sramotno je i što se žali da kup osvoji Široki, kao da se u Hercegovini ne igra fudbal", dodao je Slišković.



"Bez obzira na to šta neko misli, mi ako ovu titulu osvojimo, mi smo je zaslužili. Sigurno smo bili konstantniji od drugih ekipa. Željezničar je imao dvije meč lopte na svoj servis, nisu ih iskoristili. Mi smo iskoristili svoje i to na servis protivnika", u teniskom žargonu se izrazio Baka.



Pozvao je i navijače da se suzdrže od bilo kakvih incidenata. Zrinjski u nedjelju sa Slobodom igra od 17 sati, kad se igraju i ostale dvije utakmice Lige za prvaka.