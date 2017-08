Slišković: Pojačanje iz Sjeverne Koreje ne zna engleski, ruke me zabole dok mu objasnim

Foto: Klix.ba

U petom kolu Premijer lige aktualni prvak Zrinjski iz Mostara gostuje kod uvijek neugodne Slobode, tim povodom redovnu konferenciju za medije održao je Blaž Slišković.

Trener Mostaraca govorio je utakmici u nedjelju, teškoj pobijedi protiv Krupe u prošlom kolu, pojačanju iz Sjeverne Koreje, ali se osvrnuo i na veliki sarajevski derbi.



Pobjeda u prošlom kolu došla je poslije velike muke, konstatirao je na početku današnjeg druženja s novinarima trener Zrinjskog te dodao da je njena velika važnost posebno na planu psihološke konsolidacije nakon poraza u Bijeljini.



"U Tuzli ćemo pokušati igrati ofanzivno, bezbroj puta sam rekao da i kod kuće i na strani igramo ofanzivno, ali to zavisi i od toga koliko će nam protivnik to dozvoliti. Imamo takav profil igrača i ekipe da to možemo se priuštiti, da igramo ofanzivan fudbal, za gol više", kazao je Slišković, ali i primijetio da njegova ekipa nije efikasna.



Poraditi na realizaciji



Svi dosadašnji protivnici Zrinjskog su bili vrlo kvalitetni, tako da trener Slišković nije ni očekivao golijadu u tim utakmicama.



"Kad kažu poradit ćemo na realizaciji, ne možeš se to tako lako jer to ovisi od igrača koji je u šansi, to nije do treninga i vježbi, ali sam zadovoljan sa saznanjem da možemo podići tempo što se desilo nakon postignutog gola protiv Krupe. Znači da ekipa fizički dosta dobro stoji", dodao je popularni Baka.



Za potencijalno pojačanje iz Sjeverne Koreje, Hyon-Uk Soa, Slišković je kazao da je uprava kluba upoznata sa zaključkom struke da je igrač vrijedan angažmana, ali da je sad sve do papirologije i sređivanja potrebnih administrativnih procedura. Igrač je to koji može igrati na tri pozicije, tehnički jako dobar, ali mu treba dodatna fizička priprema.



"Veliki je problem je komunikacija, ne govori engleski jezik, iako zna poneku riječ, ruke te zabole dok mu objasniš, ali nije to toliki problem jer ga sada počinju učiti naš jezik. Bolje da uči naš jezik, pa ako za mjesec dana nauči naših 15 riječi nogometnih, dobro je, nego da mi uči engleski. Ne znaju ni moji igrači engleski", priznao je Baka na kraju, vjerujući da kad se popravi komunikacije da će Korejčev udio u ekipi biti veći.



Slišković smatra da se Sloboda diže u formi, da je to ekipa koja na svom terenu može biti jako neugodna te da nisu mijenjali stil igre u odnosu na prošlu sezonu, iako su promijenili veći broj igrača. On očekuje napadačku igru s obje strane i atraktivnu utakmicu.



"Ne bih se složio s izjavom kolege Jagodića da je Zrinjski slabiji u odnosu na prošlu sezonu. Kvalitet igrača dođe u drugi plan u odnosu na motiv. Momci koji su došli imaju mnogo veći motiv od onih koji su otišli. Zbog motivacije smo i odlučili pustiti neke igrače jer su se nakon par sezona zasitili. Doveli smo igrače koji imaju veći motiv, da sa Zrinjskim osvoje nešto, da budu prvaci. Možda smo na igračkoj kvaliteti izgubili deset posto, ali smo dobili trideset na motivaciji", odgovorio je kolegi trener Zrinjskog.



Nema favorita u sarajevskom derbiju



Slišković je naveo i da ostavljanjem golmana Pirića i stopera Jakovljevića na klupi u prošloj utakmici nije kažnjavao njih dvojicu, koliko želio mobilizirati ostale. Kazao je da još ne zna sastav koji će istrčati na Tušnju jer mu nova povreda Jamaka kvari planove koje je već imao.



"U zadnjem redu dva stopera će biti Jakovljević i Hrvoje Barišić jer Katanec ima tri žuta kartona, dvojba je na desnoj strani da li Galić ili Barić, a prema naprijed ne vjerujemo da ćemo nešto posebno mijenjati", na glas je razmišljao Slišković.



Na pitanje novinara oko neigranja najavljivanog velikog pojačanja Tonćija Kukoča, Slišković je izjavio da ne može kazati da je to dovođenje pogreška uprave, ali da se od njega tražilo ono što on nije. Kukoč nema kvalitete u defanzivi i to ga je prvenstveno stajalo minuta u igri.



Slišković je prokomentarisao i subotnji sarajevski derbi kazavši da ne može dati prednost niti jednoj ekipi, da je Sarajevo evidentno u krizi, Željo bez obzira na devet bodova ne pruža partije koje bi mu pružale sigurnost da na Koševu odnese sva tri boda. Ona ekipa koja bude imala veći motiv, ta će slaviti na kraju.



Utakmica Slobode i Zrinjskog počinje u nedjelju u Tuzli od 20 sati.