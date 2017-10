Blaž Slišković (Foto: Davorin Sekulić/Klix.ba)

Trener Zrinjskog Blaž Slišković pohvalio je igru Borca nakon što je banjalučki klub odigrao meč bez pogodaka na stadionu Pod Bijelim brijegom u utakmici 11. kola Premijer lige BiH.

Nakon mečaje trener Zrinjskog Blaž Slišković rekao da je Borac muški odigrao utakmicu te da su Banjalučani znali od početka utakmice šta žele.



"Borac je igrao muški, odigrali su čitavih 90 minuta na jednom visokom nivou. Znali su šta žele, svaki trenutak su koristili da rasparčaju utakmicu što je to moguće više i unesu nervozu u naše redove. Mi nismo bili ni dovoljno strpljivi ni dovoljno kvalitetni. Stvorili smo na početku dvije ili tri prilike i to je sve, a kada to u drugom poluvremenu ne uradite niste zaslužili ništa više nego neriješen rezultat", izjavio je Slišković.







Nakon toga, Slišković je kazao da se borba za titulu nastavlja te da njegova ekipa ima određenu prednost zbog koje ne treba biti nervozna kao u večerašnjem meču.



"Borba se nastavlja. Bit će neizvjesno do samog kraja, ali igračima na mogu zamjeriti na volji i zalaganju. Bilo je puno tehničkih grešaka i nervoze koja nam nije potrebna jer imamo određenu prednost da možemo u svaku utakmicu ući puno mirnije nego što smo to protiv Borca bili", rekao je trener Zrinjskog.