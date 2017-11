Slišković: Nisam nacionalista, niti dijelim BiH, ali nek se zna, Bosna je gore, a Hercegovina dolje

Blaž Slišković (Foto: Klix.ba)

Na današnjoj konferenciji za medije trener Zrinjskog Blaž Slišković prokomentarisao je saopćenje koje je u ponedjeljak odaslao Zrinjski, a u kojem je izražena podrška treneru. Tom prilikom je popularni Baka održao je duži monolog motivisan medijskim napisima.

"Meni je drago da je klub izašao s jednim takvim saopšetnjem, ali ovo traje malo duže. Šta god ja kažem to se drugačije okrene. Poslije utakmice s Širokim kažem da mi je drago da jedna ekipa iz Hercegovine naučila odugovlačiti, pozitivno misleći, jer i to je sasatvni dio igre. Ipak, s malo ironije jer ono je cirkus, ulaze dijeca, onaj motorino, što se ono kaže prekardašilo. Meni onda kažu da dijelim Hercegovinu i Bosnu, da sam nacionalista, da sam ustaša, da tek sad izlazi na vidjelo ko je vodio reprezentaciju. Ja sam uvijek u životu bio Hercegovac. Znam da je granica na Bradini koliko mi se čini između Hercegovine i Bosne, ne mogu ja reći da sam Bosanac", vidno ljut kazao je Slišković.



On je dodatno obijasnio da su u bivšoj državi igrači klubova kao što su Sloboda i Sarajevo imali fudbalskog mangupluka i znali odugovlačiti, što Velež nije znao nikada.



"Odete u Sarajevo, njihovi sakupljači lopti su izverzirani. On zna kad treba da se okrene i pusti da lopta prođe. Naša djeca ovdje od trinaest godina ne znaju, ne zna on jadnik ništa. Uzme on loptu i odmah mu je vrati. Sve se to uči, a mi to nismo savladali. Onda me tamo prozivaju, a ti napisi nisu od jučer", nastavio je popularni Baka.



Trener Zrinjskog kazao je i da ne treba njega neko preko medija smijenjivati, da će on otići sam kad vidi da ga ekipa ne slijedi.



"Ja sam i u reprezentaciji dao ostavku kad sam vidio da ekipa nije uz mene. Tad sam rekao neću više. Ne treba mene neki portal da skida i ovakvi napisi. Kad dođe vrijeme za to uprava kluba će donijeti odluku", kazao je Slišković te nastavio da klub ne treba gospodski da se odnosi prema takvim pojavama, nego da još žešće odgovori.



Slišković je kazao kako nekima smeta kad on nešto kaže jer govori istinu te da je isto bilo i kad je bio selektor reprezentacije. Ustvrdio je i da ne može podnositi nepravdu.



"Bit svega je da Blaž Slišković nije nacionalista, niti dijeli Bosnu i Hercegovinu koja je jedna zemlja, ali Bosna je gore, a Hercegovina dolje. BiH poštujem kao državu, rođen sam ovdje, igrao sam za nju kad niko nije htio 1992. godine i radio u reprezentaciji od 2000. godine kad sam ovdje proglašavan izdajnikom. Sad su u nekim prostorijama Zrinjskog slike reprezentacije Bosne i Hercegovine. Kako se neki ljudi promjene za sekund, a Blaž Slišković 2000. od tih istih ljudi prozivan izdajicom, a sad vise slike reprezentacije ovdje. Gdje ste bili 2000. kad je grmilo“, zapitao se Slišković te priznao da ga sve to tišti.