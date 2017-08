Nakon neugodnog poraza u Bijeljini, aktuelnog fudbalskog prvaka naše zemlje u četvrtom kolu Premijer lige očekuje Krupa. Na redovnoj konferenciji za medije trener Slišković govorio je o narednom protivniku, svojoj ekipi, ali najviše o još uvijek bolnom porazu iz prošlog kola.

Blaž Slišković na početku je kazao kako se ne može biti zadovoljan rezultatom iz prošle utakmice, ali posebno odnosom cijele ekipe prema postavljenim zadaćama, nije tražio isprike u visokim temperaturama.



"Zamjeram igračima na odnosu prema obavezama, golove smo primali iz grešaka i neodgovornosti. Da smo tamo uzeli bod, a trebali smo, situacija na tabeli bi bila drugačija, tako i atmosfera u svlačionici. Održan je sastanak u utorak, ukazano je igračima koji je pravi odnos prema klubu, oni su profesionalci i ne treba niko da ih pita u kojim uslovima igraju", kazao je u uvodu Slišković.



Trener Zrinjskog vjeruje da je poruka shvaćena te da kikseva kao što je prošla utakmica neće biti.



"Dolazi utakmicu u kojoj treba da se trznemo, pojedinci su sebe digli u visine i to nam nije potrebno u ovom trenutku, samo se to njima može obiti o glavu. Ako nisi u utakmici sto posto onda im se može desiti, da ne budu ni u ekipi", zaprijetio je trener Mostaraca.



Za subotnjeg protivnika, ekipu Krupe, Slišković je kazao da je sasvim zasluženo prošle sezone ušla u Ligu za prvaka, gledajući tri remija u tri kola ove sezone, zaključuje se da su čvrsta ekipa i da niti jedan protivnik ne može reći prije utakmice da će ih pobijediti.



"Ekipa je to koja ima kontinuitet, igraju skupa skoro dvije godine, dobro se poznaju. Sistem igre koji imaju odlično odgovara igračima koje imaju, njihov trener je to dosta dobro posložio. Očekujem veoma tešku utakmicu, posebno jer je nama poslije poraza u Bijeljini nad glavom imperativ pobjede", konstatirao je Slišković.



Trener Zrinjskog nagovjestio je određene kadrovske promjene koje imaju veze sa prošlom utakmicom.



"Stvari treba staviti na svoje mjesto, da se svi ne bi uspavali, da neki igrači ne bi pomislili da su se nezamijenjivi te da su za vječnost osigurali mjesto u ekipi. Ipak, ništa to neće uticati na sistem igre", kazao je Slišković, spomenuvši napredak Harisa Handžića koji bi mogao dobiti minute u ovoj utakmici.



Zrinjski nema izostanaka zbog kartona, a zdravstveni bilten popunjavaju Todorevićevi problemi sa aduktorom, ali bi i on mogao konkurisati za sastav, kao i svi igrači koje Slišković ima na spisku.



Utakmica Zrinjski – Krupa igra se u subotu od 20 sati na Stadionu pod Bijelim brijegom.