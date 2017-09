Slišković: Kazao sam igračima da mogu biti zločest kao najljuća zmija

Blaž Slišković (Foto: Arhiv/Klix.ba)

Redovnu konferenciju za medije kojom je najavio utakmicu devetog kola Premijer lige protiv Mladosti iz Doboja kod Kaknja održao je trener Zrinjskog Blaž Slišković. Dosta vremena je posvetio analizi ispadanja u kupu od Sloge iz Simina Hana, ali je kazao i nekoliko riječi o novom protivniku.

"Zaključak je da smo zasluženo ispali, da su igrači Sloge pokazali mnogo više želje za pobjedom, za razliku od naših, gdje su osim tri-četiri pojedinca svi drugi podbacili. Sloga je kvalitetna, ali motiv u toj utakmici je donio prevagu. Prvak im je došao i njihov motiv da ga eliminišu bio je jak", kazao je u uvodu novinarima Slišković, naglasivši i da je vjerovao u svoju ekipu i bez pet ili šest najboljih igrača.



Vodeći se narodnom "bolje spriječiti, nego liječiti" Slišković je poslije ispadanja iz kupa, kojem zbog problema s leđima nije svjedočio, napravio seriju sastanaka sa svojim igračima.



"Mi smo i protiv Gabele i Čelika ulazili loše u utakmicu, dosta samo razgovarali o tome. Neke promjene će se morati desiti ne samo u igračkom kadru, već i u odnosu mene i mojih saradnika s igračima, jer ne bih volio da igrači pomisle da sam ja trener koji dopušta bila šta mimo profesionalizma", najavio je rezove popularni Baka.



Slišković je kazao da su igrači na neki način počeli zloupotrebljavati njegovo povjerenje te da se to moglo tolerisati dok su rezultati bili dobri, ali da je suspendovao sve povlastice koje im je davao.



"To nije način za traženje bolje igre i rezultata, ali želim im kazati da ono što sam im do sada pružao može da se okrene za 180 stepeni u negativnom kontekstu. Mogu biti dobar ko hljeb, ali mogu biti i zločest kao najljuća zmija na ovom svijetu", bio je slikovit Blaž Slišković.



Trener Zrinjskog kazao je kako će ovaj kadar imati do reprezentativne pauze i utakmice sa Željezničarom te da će nakon toga biti podvučena crta i da će uslijediti otkazi onima koji nisu za njegov tim.



"Dolazi nam izuzetno kvalitetan protivnik, vjerujem da se poraz u kupu neće odraziti na atmosferu u ekipi. Ne smije nas zavarati činjenica da će Mladosti nedostajati tri važna igrača, nijednom ne smijemo pomisliti da će zbog toga biti lakše. Imaju jedan agresivan stil, što je utjecaj trenera koji je kao igrač bio takav. Inferiornost u kvalitetu igračkog kadra nadoknađuju agresivnošću i duel igrom, čak i presingom, čime se pokušava neutralisati protivnika", analizirao je Mladost Slišković, te naglasio da ipak vjeruje u pobjedu.



Rezultat u ovoj utakmici je izuzetno važan, kazao je Baka, jer slijedi veliki derbi sa Željezničarom. Bez pobjede u subotu neće biti moguće otići rasterećen na Grbavicu. Nije trebalo dugo, Slišković se opet vratio na poraz u kupu te kazao da je ekipa koja je izašla protiv Sloge prvi tim u tom trenutku i da je samo tako neko može tretirati.



"Vade se igrači na to s kim su igrali, pa kažu nije meni isto igrati s Lučićem ili sa Perom Stojkićem, nije meni isto igrati sa Ćavarom ili kad mi je iza leđa Bilbija. Ja ne znam, vi ako Messija stavite da igra sa Thompsonom, on će odigrati kako valja jer zna. Ne možeš se vaditi na to, pokaži šta si uradio za 45 minuta", prenio je dio razgovora s igračima iz posljednjih dana.



Slišković je najavio i kazne za neispunjenje obaveza, ali i za jedan incident koji se desio u posljednje vrijeme, a koji nije pobliže objasnio.



Utakmica Zrinjski – Mladost igra se na stadionu Pod Bijelim brijegom u subotu od 17 sati.