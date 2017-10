Slišković: Idemo po pobjedu, Široki ne smije zaboraviti da mu dolazi aktuelni šampion

Blaž Slišković (Foto: Klix.ba)

Aktuelni šampion naše zemlje Zrinjski iz Mostara gostuje u nedjelju u sklopu 13. kola Premijer lige kod komšija i rivala Širokog Brijega. Najavu ove važne utakmice na redovnoj konferenciji za medije napravio je trener Zrinjskog Blaž Slišković.

Slišković je kazao kako će utakmica sigurno biti slična onoj iz drugog kola kad je Široki gostovao u Mostaru, ali da najveći zadatak predstavlja sastavljanje ekipe uz nagomilane probleme s kadrom.



"Treba sastaviti ekipu od igrača koji su zdravi i sposobni za igru, siguran sam da ćemo ipak ostaviti dobar utisak i odigrati jednu dobru utakmicu. Važno je da svaki igrač da svoj maksimum, a moglo bi se desiti kao i u onoj ranijoj utakmici da odluči neki detalj ili inspiracija pojedinca", kazao je popularni Baka te najavio tvrdu utakmicu bez ljepote.



Slišković kaže da Zrinjski ni pomisliti neće da igra zatvoreno, igrat će napadački i na pobjedu.



"Najviše će zaviti od Širokog koliko će nam dozvoliti da igramo napadački. Ponavljam, imamo problema s igračkim kadrom, ali nema mjesta 'kuknjavi', već ovi što su spremni moraju dati svoj maksimum. U tom slučaju neću sumnjati u dobar rezultat", dodao je trener Zrinjskog.



Slišković nije mogao da se ne dotakne poraza iz zadnje utakmice sa Sarajevom u Mostaru te je ustvrdio da zbog toga je sada pritisak nešto veći.



"Možda iz tog pritiska nešto dobro bude. Protiv Sarajeva i Borca nije bilo pritiska jer smo imali ozbiljnu bodovnu prednost, a rezultat je izostao. Možda baš zbog tog pritiska odigramo kvalitetno jer vjerujem da mojoj ekipi je on i potreban", zaključio je Blaž Slišković.



Široki je ocijenjen kao ozbiljan protivnik, impresivan domaćin koji je s dvije vezane gostujuće pobjede došao do drugog mjesta.



"Oni ne treba da zaborave da im u goste dolazi ekipa koja je šampion Bosne i Hercegovine, lider na tablici. Mi svaki ekipu respektiramo bez obzira o kome se radi, ali vjerujemo u svoje kvalitete i dobar rezultat", ustvrdio je Baka.



Slišković je razlog za osvajanje samo jednog boda iz zadnje dvije utakmice našao u brojim povredama. Sada je stanje još i gore jer zbog problema s koljenom u nedjelju neće biti ni pouzdanog stopera Jakovljevića. Ipak, trener Zrinjskog tvrdi da to ne smije biti alibi za eventualnu lošu igru.



"Od Širokog ne očekujem iznenađenja, dobro se zna sastav, ali i sistem kojim će krenuti u utakmicu. Radi se o ekipi koja se s vremenom diže i za koju sam cijelo ovo vrijeme govorio da je uz Želju glavni konkurent nama za titulu prvaka", kazao je na kraju Slišković.



Hercegovački derbi, utakmica Širokog i Zrinjskog igra se na Pecari u nedjelju od 16:30 sati.