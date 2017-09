Slišković: GOŠK će biti goropadan, ali mi pobjeđujemo jer smo kvalitetniji

Foto: Klix.ba

Zrinjski iz Mostara u sklopu 8. kola Premijer lige gostuje u Gabeli, a mali hercegovački derbi najavio je na redovnoj konferenciji za medije Blaž Slišković. Slišković je govorio dosta o svojoj ekipi, ali i protivnicima, kao i stanju u našoj ligi.

Trener Mostaraca naglasio je u uvodu da je cilj nastaviti pozitivan trend dobrih igara i pobjeda te da je siguran da će utakmica biti zahtjevna.



"Uz dobru igru i zalaganje možemo se nadati pozitivnom rezultata, a on je za nas kao pretendente za prvaka samo pobjeda. Samo uz mnogo truda i želje će to biti moguće jer će GOŠK nakon pobjede u Tuzli biti goropadan, željan pred svojom publikom da dobije Zrinjskog, kako je na početku prvenstva pobijedio Široki", kazao je Slišković.



Domaćin će sigurno ići na pobjedu, a Slišković nije siguran kako će njegov protivnik igrati, koliko zatvoreno protiv šampiona.



"Tek kad vidim sastav znat ću šta je njihov trener odlučio, ali pohvale njima jer izgleda da bolje igraju na strani, nego kući. Imaju trenera koji je kvalitetan, koji razumije fudbal i koji je gdje god da je radio ostavio je traga", bio je pun pohvala popularni Baka, ipak uvjeren u kvalitet svog tima koji bi treba biti dovoljan za pobjedu.



Slišković kaže da nije opterećen statistikama i podacima da odavno Zrinjski nije imao pet pobjeda u nizu, pobjeda u Gabeli dala bi olakšanje pred naredne dvije utakmice. Problem u ovoj sedmici su bili uslovi za rad, zbog loših vremenskih prilika u Hercegovini, tako da se više razgovaralo nego radilo na terenu.



"U zadnjim utakmicama smo dosta griješili, bili indolentni, ali je sreća pa ti golovi koje smo primili nisu bili kobni, jer protivnici nam nisu bili dorasli, Čelik i Vitez, pa smo mogli nadoknaditi primljene golove. Doći će bolji protivnici i ako budemo ponavljali ovakve igre, nećemo se moći izvući iz problema“, kazao je Baka te dodao da pojedinačne igračke greške motivišu trenera da razmišlja o promjenama.



Promjenama i kritikama obično je najviše izložena zadnja linija, ali Slišković kaže da problem najčešće kreće od začetka akcije, a to znači od vezne linije.



"Ovaj Zrinjski mora igrati mnogo bolje, moramo igrati bolji posjed lopte, brže i jednostavnije. Donekle smo to savladali, ali mora mnogo bolje, ako mislimo do kraja ovo izdražati i osvojiti prvo mjesto. Samo jednostavnost i brzina donose rezultat, fudbal koji sam ja igrao nekad ne prolazi više", poredio je nekad i danas Blaž Slišković.



Trener Zrinjskog naglasak stavlja i na poboljšanje realizacije na što se žalio i nakon pobjede protiv Čelika, iako su u toj utakmici postigli čak pet pogodaka.



"Konkurenti za titulu su standardni, kao i ranije Široki, Željo. Mladost se malo umorila i posustaje, a Sarajevo vjerujem da će se podići s obzirom da su dobili ozbiljna trenera koji zna svoj posao, ima autoritet. Pitanje je koliko je zaostatak koji su napravili nadoknadiv", zaključio je na kraju Slišković.



Utakmica u Gabeli igra se u subotu sa početkom od 16:30.