Sjajni Tielemans stiže u Monaco za 25 miliona eura

Foto: EPA

Francuski prvak Monaco u svoje redove doveo je belgijskog veznjaka Yourija Tielemansa, s kojim je potpisao ugovor na pet godina.

Tielemans (20) je ove sezone postigao 16 golova u 49 nastupa za Anderlecht i tako pomogao najtrofejnijem belgijskom klubu osvojiti 34. naslov državnog prvaka.



Iz francuskog kluba su objavili kako su za Tielemansa platili 25 miliona eura odštete.



"Tielemans je proglašen za najboljeg igrača belgijske lige. Pratili su ga mnogi veliki klubovi, ali on je izabrao Monaco. Veoma smo zadovoljni jer to pokazuje kako je naš projekt postao vrlo atraktivan. Dovođenje Tielemansa je u skladu s našom strategijom angažiranja mladih talentiranih igrača", rekao je dopredsjednik Monaca Vadim Vasiljev.



"Učinit ću sve da napredujem u ovoj ekipi i opravdam ukazano povjerenje", poručio je Tielemans, koji je do sada sakupio i tri nastupa za belgijsku reprezentaciju.